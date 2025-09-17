قىتاي قوقىس تاپشىلعىنان قۇتىلۋ ءۇشىن كومىلگەن قوقىستاردى قازباق
استانا. قازاقپارات - ميللياردتان استام حالقى بار الىپ ەلدە قوقىس تاپشى دەگەنگە سەنۋ قيىن. الايدا بۇل قىتايدا راسىمەن دە ۇلكەن ماسەلەگە اينالىپ وتىر. ەلدە قالدىق جەتىسپەي جاتىر. سالدارىنان ءىرى-ءىرى ءوندىرىس ورىندارى تولىق قۋاتتا جۇمىس ىستەي الماي وتىر. ءتىپتى كەيبىر ينۆەست جوبالار تۇرالاپ قىرۋار شىعىنعا ۇشىراعان.
جۇرگىزىلگەن تالداۋلارعا سايكەس وعان بىرنەشە فاكتور اسەر ەتكەن. بىرىنشىدەن، ەل ۇكىمەتى قوقىستى سۇرىپتاۋ ساياساتىن بىرنەشە جىل بويى كۇشەيتۋمەن بولدى. ەكىنشىدەن، ينفراقۇرىلىم شامادان تىس ءوستى. ەلدە قوقىستاردى ورتەيتىن زاۋىتتارعا قاراعاندا وڭدەيتىندەرى كوبەيگەن. بۇل ورتەلەتىن كۇل- قوقىستىڭ ۇلەسىن ازايتىپ جىبەردى.
ۇشىنشىدەن، كەيبىر ايماقتاردا حالىق سانى ازايىپ، بۇل قالدىق كولەمىنىڭ تومەندەۋىنە الىپ كەلدى. سالدارىنان قوقىستان ەنەرگيا وندىرەتىن زاۋىتتار شيكىزاتسىز قالدى. بۇگىندە ەل اۋماعىندا 1000-نان اسا وسىنداي زاۋىت بار. ولار بار-جوعى %60 جۇكتەمەمەن جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل ينۆەستورلاردىڭ زاۋىتتاردى كۇتىپ ۇستاۋعا، شيكىزات تارتۋعا جۇمسالاتىن شىعىندارىن ارتتىرىپ وتىر. ەندى ءوندىرىس ورىندارى ەسكى پوليگوندارعا كوشىرىلۋى مۇمكىن. قازىر بۇرىنعى كومىلگەن قوقىستاردى قايتا قازىپ، الىپ شيكىزات رەتىندە پايدالانۋ جاعى قاراستىرىلىپ جاتىر.
ۆان چونگ، قوقىستاردى ورتەۋ زاۋىتىنىڭ وپەراتورى:
- بۇل جوبانىڭ ەكولوگيالىق ماڭىزى وراسان. ونى قولداۋدى جالعاستىرۋ قاجەت. ماسەلەن، ءبىزدىڭ جوبا تاۋلىگىنە كەمىندە 5 مىڭ توننا قالدىق ورتەۋگە قاۋقارلى. ودان ەلەكتر قۋاتى جانە جىلۋ وندىرىلەدى. زاۋىتتىڭ مۇمكىندىگى 100 مىڭ تۇرعىن ءۇيدى كۇندەلىكتى جارىقپەن قامتاماسىز ەتۋگە جەتەدى.
بۇل قىتاي ۇكىمەتىنىڭ «تازالىق ساياساتىنىڭ» كۇتپەگەن سالدارى. مۇنىڭ ءبارى كەزىندە ەكولوگيا، ودان بولەك، پوليگوندارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ، جەر تاپشىلىعىن جويۋعا باعىتتالعان جوبالار. زاۋىتتاردى كوپ اشۋعا ىنتالاندىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك قولداۋ دا كورسەتىلىپ كەلدى. قازىر قىتاي بيلىگى تۋىنداعان ماسەلەنى مويىنداپ، كۇل-قوقىستاردى يگەرۋدىڭ تىڭ ءتاسىلىن ىزدەستىرىپ جاتىر. جاڭا ساياسات جۋىق ارادا قابىلدانادى.
قازىر الەمدە قوقىستى ەنەرگياعا اينالدىراتىن قۋاتتىڭ %50- دان استامى وسى قىتايعا تيەسىلى. ءبىراق حالىق سانىنىڭ ازايۋى مەن تۇتىنۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى سەبەپتى تۇرمىستىق قوقىس كولەمى كۇرت ازايعان. ءسويتىپ، زاۋىتتار تولىق قۋاتىندا جۇمىس ىستەي الماي تۇر. قوقىس جاعۋداعى الەمدىك كوشباسشى سانالاتىن قىتاي ەندى زاۋىتتارىن توقتاتپاۋ ءۇشىن شەتەلدەن قالدىق ساتىپ الۋى مۇمكىن.
