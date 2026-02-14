قىتاي قوعامى قازاقستانداعى ساياسي رەفورمالار ناتيجەلەرىنە جوعارى باعا بەرەدى
استانا. KAZINFORM - بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ باستاماشى بولعان ساياسي رەفورمالار مەن كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر قىتاي قوعامىندا كەڭىنەن تالقىلانىپ جاتىر.
الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پىكىرتالاستارمەن قاتار، قىتايلىق بلوگەرلەر، ساراپشىلار جانە اقپاراتتىق پلاتفورمالار بۇل رەفورمالاردىڭ ءمانى مەن ىقتيمال ناتيجەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىپ، قازاقستاننىڭ ساياسي جاڭعىرۋ باعىتىنا وڭ باعا بەرىپ وتىر.
قىتايلىق ينتەرنەت قولدانۋشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان جۇرگىزىپ وتىرعان رەفورمالار مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشادى. ماسەلەن، «يۋەين كەلەماو» (娱音可乐猫) ەسىمدى بلوگەر ءوز جازباسىندا قازاقستاننىڭ «ءبىر ادامنىڭ بيلىگى ۇستەمدىك ەتەتىن باسقارۋ مودەلىنەن بىرتىندەپ باس تارتىپ، ينستيتۋتسيونالدىق باسقارۋ جۇيەسىنە كوشۋگە ناقتى قادام جاساعانىن» اتاپ وتكەن. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل — ەلدىڭ ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ستراتەگيالىق شەشىم.
ال «لۋ شي پين شو» (卢师评说) اتتى قولدانۋشى قازاقستانداعى وزگەرىستەردى «سۋپەرپرەزيدەنتتىك جۇيەدەن باس تارتىپ، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ جاڭا تەڭگەرىمدى مودەلىنە كوشۋ» دەپ باعالاپ، مۇنداي رەفورمالار ەلدىڭ ساياسي جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن جازعان.
سونىمەن قاتار، «سين شي لوۋلان» (青史楼兰) ەسىمدى بلوگەر قازاقستاننىڭ بۇل قادامىن «مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى تاريحي شەشىم» رەتىندە سيپاتتاعان.
قىتاي ينتەرنەت كەڭىستىگىندە جاريالانعان پىكىرلەردە بيلىكتىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەرىن نىعايتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. مىسالى، «نانحۋ شياو ميانيان» (南湖小绵羊) اتتى قولدانۋشى «بيلىك شەكتەلۋى، باقىلاۋدا بولۋى جانە مەرزىمدىك نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس» دەپ اتاپ وتسە، «بايكە فەنسيان جيۋن» (百科分享菌) ەسىمدى بلوگەر «ءوز جۇيەسىن رەفورمالاۋعا باتىلى جەتەتىن كوشباسشى — تاريحي تۇلعا» دەگەن پىكىر بىلدىرگەن.
سونداي- اق «جيجي دە چۋانفان» (积极的船帆) اتتى قولدانۋشى قازاقستاننىڭ رەفورمالارىن «قۇقىقتىق جانە وركەنيەتتى مەملەكەتكە قاراي جاسالعان ماڭىزدى قادام» دەپ باعالاسا، «جي سۋ شياو يۋي» (极速小鱼) ەسىمدى ينتەرنەت قولدانۋشى «مەملەكەت مۇددەسىن جەكە بيلىكتەن جوعارى قويۋ — ەلدىڭ بولاشاعىن ايقىندايتىن ماڭىزدى فاكتور» ەكەنىن اتاپ وتكەن.
قىتايلىق اقپاراتتىق جانە ساراپتامالىق پلاتفورمالاردا جاريالانعان ماتەريالداردا قازاقستاننىڭ ءداستۇرلى «سۋپەرپرەزيدەنتتىك» باسقارۋ مودەلىنەن باس تارتىپ، «كۇشتى پرەزيدەنت — جاۋاپتى ۇكىمەت — ىقپالدى پارلامەنت» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن جاڭا باسقارۋ جۇيەسىنە كوشۋى مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعانى اتالىپ وتەدى. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل وزگەرىستەر مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ ءرولىن كۇشەيتىپ، ساياسي جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار، قىتايدىڭ جەتەكشى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قازاقستانداعى ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالارعا تۇراقتى تۇردە نازار اۋدارىپ كەلەدى. اتاپ ايتقاندا، قىتايدىڭ «شينحۋا» اقپارات اگەنتتىگى قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى تۋرالى حابار تاراتىپ، ەلىمىزدىڭ تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ارقىلى ترانزيتتىك جۇك تاسىمالى كولەمىن جىل سوڭىنا دەيىن 55 ميلليون تونناعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ماتەريال «قازاقستان تەمىرجول وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرىپ، ەۋرازيا قۇرلىعىنداعى لوگيستيكالىق تيىمدىلىكتى كۇشەيتەدى» دەگەن تاقىرىپپەن جاريالاندى.
باسىلىم قازاقستاننىڭ كولىك- لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان شارالارى ەلدىڭ وڭىرلىك جانە حالىقارالىق ەكونوميكالىق بايلانىستارىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
جالپى العاندا، قىتاي قوعامىندا قازاقستانداعى ساياسي رەفورمالار مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان تاريحي كەزەڭ رەتىندە قابىلدانىپ وتىر. قىتايلىق ينتەرنەت قولدانۋشىلارى مەن ساراپشىلاردىڭ باسىم بولىگى بۇل وزگەرىستەردى ينستيتۋتسيونالدىق تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ءرولىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى ستراتەگيالىق قادام رەتىندە باعالايدى.
ايتا كەتەيىك، قازىر اتا زاڭىمىزدىڭ بولاشاعىنا ارنالعان «رەفەرەندۋم-2026» اتتى ونلاين- مارافون ءوتىپ جاتىر. مارافون اياسىندا 100-گە جۋىق ساراپشى، زاڭگەر، قوعام بەلسەندىسى مەن مەملەكەت قايراتكەرلەرى ءسوز سويلەيدى.
اۆتور
مۇقتار مۇرات