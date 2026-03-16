قىتاي قازاقستاندى رەفەرەندۋمنىڭ ءساتتى وتۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي تاراپى قازاقستانداعى جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى دۇيسەنبىدە قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى لين جيان مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ديپلومات اتاپ وتكەندەي، قىتاي دوستاس كورشى جانە ۇزاق مەرزىمدى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەس رەتىندە قازاقستاننىڭ ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك، تۇراقتىلىق جانە الەۋمەتتىك وركەندەۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالايدى.
- ءبىز پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن قازاقستان مەملەكەتتىك قۇرىلىستا جاڭا جانە ودان دا تاڭعاجايىپ تابىستارعا جەتەتىنىنە، ال «ءادىل قازاقستاندى» قۇرۋ بويىنشا امبيتسيالى ماقساتى ءساتتى جۇزەگە اسىرىلاتىنىنا سەنىمدىمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، قىتاي تاراپى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋعا ۇنەمى ۇلكەن ءمان بەرىپ، ەكى مەملەكەت باسشىسى قول جەتكىزگەن ماڭىزدى كەلىسىمدەردى دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قازاقستان تاراپىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىن.
- ءبىز جان-جاقتى، ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە جانە قىتاي-قازاقستان قارىم-قاتىناستارىن ساپالىق تۇرعىدان جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە بەل بايلاپ وتىرمىز، - دەپ تۇيىندەدى لين جيان.
ايتا كەتەيىك، 15-ناۋرىزدا قازاقستاندا جاڭا اتا زاڭنىڭ جوباسى بويىنشا جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم ءوتتى.
بيىل 12-اقپاندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا اتا زاڭىنىڭ قورىتىندى جوباسى جاريالاندى.
مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا بەرىلگەن بيۋللەتەندە «جوباسى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا 2026-جىلعى 12-اقپاندا جاريالانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلدايسىز با؟» دەگەن ساۋال قويىلدى.
ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، قازاقستاندا داۋىس بەرۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ 73 پايىزدان استامى ءوز تاڭداۋىن جاسادى.
ءبىرىنشى exit poll ناتيجەسىنە قاراعاندا، رەفەرەندۋمدا حالىقتىڭ %86,7 جاڭا كونستيتۋتسيانى قولدادى.
وسىعان دەيىن ش ى ۇ ميسسياسى قازاقستانداعى رەفەرەندۋمدا جاستار بەلسەندى بولعانىن اتاپ ءوتتى.