قىتاي قازاقستاندا تاعى بىرنەشە ەنەرگەتيكالىق جوبانى ىسكە اسىرادى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق كومپانيالار قازاقستان اۋماعىندا بىرنەشە جەل ەلەكتر ستانسياسىن سالادى. بۇل جايىندا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ القا ماجىلىسىندە ايتىلدى.
- 2026-جىلى جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنەن ەلەكتر قۋاتىن وندىرۋگە ارنالعان بىرنەشە جوبا قولعا الىنادى. جيىنتىق قۋاتى 245,8 مۆت بولاتىن 10 جوبا ىسكە اسىرۋ كوزدەلىپ وتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قىتايلىق ينۆەستورلار اراسىندا ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرى بار جەل ەلەكتر ستانسالارىن سالۋ باعىتىنداعى كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى. 2040-جىلعا دەيىنگى سۋتەگى ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن وزەكتەندىرەمىز. «بالامالى ەنەرگيا كوزدەرى تۋرالى» زاڭدى قابىلداۋ جوسپارلانعان، - دەدى ول.
ەرلان اقكەنجەنوۆ بىلتىر قازاقستاندا العاش رەت ۇلكەن قۋاتتى جەل ستانسياسىن ىسكە اسىرۋ باعىتىندا اۋكسيون ءوتىپ، قىتايدىڭ حالىقارالىق كومپانياسىمەن ءىرى كۇن ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالعانىن ەسكە سالدى.
بۇعان دەيىن، مينيستر ەرلان اقكەنجەنوۆ قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ جوبالىق قۇجاتتارىن ازىرلەۋ باستالعانىن ءمالىم ەتتى.
سونىمەن قاتار، ەلىمىزدە 17 مىڭ شاقىرىمنان استام ەلەكتر جەلىسى جاڭارتىلاتىنى بەلگىلى بولدى.