قىتاي قازاق استىعىن جوعارى باعالايدى
استانا. قازاقپارات - قىتاي قازاقستاننان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى يمپورتىن بارىنشا ارتتىرىپ جاتىر. باستى سەبەپ - ساپا. بيىلدىڭ وزىندە جالپى قۇنى 1,1 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە تاۋار ساتىپ الدى. كورشى ەلدە اسىرەسە قازاقتىڭ استىعىنا قۇمبىل.
قىتايدا قازاقستاننان يمپورتتالاتىن استىق جوعارى باعالانادى. ءونىمنىڭ ساپاسى، تابيعي تازا قۇرامى سۇرانىستى جىلدان جىلعا ارتتىرىپ وتىر. ەكى ەل اراسىندا جاسالعان ىنتىماقتاستىقتىڭ ارقاسىندا بيىل ساتىلعان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ەكى ەسەگە ءوستى. جالپى وتكەن ماۋسىمدا قازاقستان 15 ميلليون توننادان استام استىق پەن ۇن ەكسپورتتاپ رەكورد تىركەلدى. ءبىر عانا قىتايعا ەكسپورتتالعان اگروونەركاسىپتىك كەشەن ونىمدەرىنىڭ كولەمى 1,4 ميلليارد ا ق ش دوللاعا جەتتى. بۇل 2021 -جىلمەن سالىستىرعاندا التى جارىم ەسە كوپ.
جۋىردا كورشى ەلمەن استىق ساۋدا-ساتتىعىن ارتتىرۋ باعىتىندا ونلاين پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. ەندى قىتايلىق تۇتىنۋشىلار قازاقستاننان الاتىن ءونىم تۇرلەرىن وسى الاڭدا تاڭداپ يمپورتتاي الادى. مايلى جانە ءداندى داقىلدارعا تاپسىرىس الدىن الا جاساپ جاتقان كاسىپورىندار بار. قازىردىڭ وزىندە 2027 -جىلدىڭ ونىمىنەن 2 مىڭ توننا سويا مەن مىڭ توننا راپس ساتىپ الۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالعان. قىتاي سويا ءوندىرىسىن دامىتىپ ءىرى كولەمدە ساتىپ الۋعا مۇددەلى. وسى باعىتتا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن. بۇل تۋرالى قىتايدىڭ ازىق-تۇلىك جانە ماتەريالدىق رەزەرۆتەر جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى رەسمي مالىمدەدى.
چەن جيۋنشەن، قىتايدىڭ ازىق-تۇلىك جانە ستراتەگيالىق رەزەرۆتەر جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- ەكى جاقتى بىرلەسكەن جۇمىستىڭ ناتيجەسى قىتاي-قازاقستان استىق ساۋدا-ساتتىعىن جاڭا دەڭگەيگە شىعاردى. ءبىز ءوز تاراپىمىزدان قىتايلىق كاسىپورىنداردى ءداندى جانە مايلى داقىلداردى تۇراقتى تۇردە ساتىپ الۋعا ىنتالاندىرۋدى جالعاستىرامىز. قىتاي باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە سويا ءوندىرىسىن دامىتۋعا دايىن. جاڭا سورتتار مەن تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن پايدالانىپ ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا بولادى. بۇل باعىتتا ەكى ەلدىڭ دە ارتىقشىلىقتارىن ءوزارا تولىقتىرىپ ءتيىمدى ناتيجەگە قول جەتكىزگەن دۇرىس.
قازاقستان الەمدىك ازىق-تۇلىك نارىعىنداعى ورنىن جۇيەلى تۇردە نىعايتىپ كەلەدى. وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بۇگىندە 70-تەن استام مەملەكەتكە ەكسپورتتالادى. قىتاي سولاردىڭ ىشىندە ستراتەگيالىق سەرىكتەس ەل. قازىر استىقتىڭ تۇراقتى تاسىمال باعىتتارىن دامىتىپ، ەكى ەل كاسىپورىندارىنىڭ تىكەلەي بايلانىسىن كەڭەيتۋ ماڭىزدى مىندەت بولىپ تۇر.