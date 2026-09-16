KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتاي قاۋىپسىزدىكتىڭ تەڭگەرىمدى ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋدى ۇسىندى

    استانا. kazinform - قىتاي ۇكىمەتى الەمدە قاۋىپسىزدىكتىڭ نەعۇرلىم ءتيىمدى ءارى تەڭگەرىمدى ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋدى ۇسىنىپ وتىر، دەپ حابارلايدى تا س س.

    Қазақстан Бейжіңдегі Сяншань қауіпсіздік форумына қатысып жатыр
    Фото: xiangshanforum.cn

    بۇل تۋرالى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس ءمينيسترى دۋن تسزيۋن سيانشان قاۋىپسىزدىك فورۋمىنىڭ اشىلۋ راسىمىندە مالىمدەدى.

    - تەڭگەرىمدى، ءتيىمدى ءارى تۇراقتى وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋ قاجەت. ول بارلىق ەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ورىندى الاڭداۋشىلىقتارىن ەسكەرۋى ءتيىس،- دەدى مينيستر.

    دۋن تسزيۋن اتاپ وتكەندەي، قاۋىپسىزدىكتىڭ جاڭا ارحيتەكتۋراسى دامۋشى ەلدەردىڭ مۇددەلەرىن دە ەسكەرۋى قاجەت.

    ايتا كەتەيىك، قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ بەيجىڭدەگى سيانشان قاۋىپسىزدىك فورۋمىنا قاتىسىپ جاتىر.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور