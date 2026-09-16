قىتاي قاۋىپسىزدىكتىڭ تەڭگەرىمدى ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. kazinform - قىتاي ۇكىمەتى الەمدە قاۋىپسىزدىكتىڭ نەعۇرلىم ءتيىمدى ءارى تەڭگەرىمدى ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋدى ۇسىنىپ وتىر، دەپ حابارلايدى تا س س.
بۇل تۋرالى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس ءمينيسترى دۋن تسزيۋن سيانشان قاۋىپسىزدىك فورۋمىنىڭ اشىلۋ راسىمىندە مالىمدەدى.
- تەڭگەرىمدى، ءتيىمدى ءارى تۇراقتى وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋ قاجەت. ول بارلىق ەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ورىندى الاڭداۋشىلىقتارىن ەسكەرۋى ءتيىس،- دەدى مينيستر.
دۋن تسزيۋن اتاپ وتكەندەي، قاۋىپسىزدىكتىڭ جاڭا ارحيتەكتۋراسى دامۋشى ەلدەردىڭ مۇددەلەرىن دە ەسكەرۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ بەيجىڭدەگى سيانشان قاۋىپسىزدىك فورۋمىنا قاتىسىپ جاتىر.