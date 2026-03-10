قىتاي قارۋ-جاراق يمپورتىن قىسقارتتى
استانا. قازاقپارات - كەيىنگى 5 جىلدا قىتاي قارۋ-جاراق يمپورتىن 72 پايىزعا قىسقارتتى. بۇل ەلدەگى اسكەري ونەركاسىپتىڭ قارقىندى دامىپ، سىرتقى جەتكىزىلىمدەرگە تاۋەلدى ەمەس ەكەنىن كورسەتەدى.
ستوكگولم حالىقارالىق بەيبىتشىلىك زەرتتەۋلەرى ينستيتۋتىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، قىتايداعى ىشكى ءوندىرىستىڭ كەڭەيۋىنە بايلانىستى 1991-1995 -جىلداردان بەرى العاش رەت قارۋ-جاراق يمپورتتاۋشىلاردىڭ العاشقى وندىعىنان شىعىپ قالدى. قازىر بۇل ەل تىكۇشاقتار، اسكەري ۇشاقتار مەن كەمەلەرگە ارنالعان قوزعالتقىشتار وندىرىسىندە ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە جەتتى. سونىمەن قاتار زىمىراندىق جۇيەلەر، راديولوكاتسيالىق قۇرىلعىلار جانە جوعارى دالدىكتى قارۋ ءوندىرىسى قارقىندى دامىپ كەلەدى. قىتاي الەمدەگى ءتورتىنشى ءىرى قارۋ ءوندىرۋشى ەل. سونىمەن قاتار ا ق ش، فرانسيا جانە رەسەي كوش باستاپ تۇر.
