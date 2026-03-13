قىتاي ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە گرانتقا ۇسىنىلعان 102 قازاقستاندىقتىڭ ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا وقۋعا ۇسىنىلعان قازاقستاندىقتاردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.
قورىتىندى كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن 102 قازاقستاندىق قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا ۇسىنىلدى.
كونكۋرستىق ىرىكتەۋگە 427 ۇمىتكەر قاتىستى.
- ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ تۋرالى سوڭعى شەشىمدى قىتاي تاراپى قابىلدايدى. گرانت اكادەميالىق وقۋ اقىسىن، جاتاقحانادا تۇرۋدى، مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى قامتيدى، سونداي-اق ستۋدەنتتەرگە اي سايىنعى ستيپەنديا تولەنەدى. وقۋ اعىلشىن نەمەسە قىتاي تىلدەرىندە جۇرگىزىلەدى.
ۇكىمەتارالىق گرانتتاردىڭ اكىمشىسى بولىپ تابىلاتىن «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق وتىنىمدەردى قابىلداپ، ارالىق كونكۋرستىق ىرىكتەۋدى جۇزەگە اسىرادى، - دەلىنگەن.
تىزىمدەگى تەگى، اتى-جوندەر ءالىپبي تارتىبىمەن ورنالاستىرىلعان. ولاردىڭ ورنالاسۋ رەتى باسىمدىقتى بىلدىرمەيدى جانە ءبىر ۇمىتكەردىڭ ەكىنشىسىنەن نەمەسە وزگە ۇمىتكەرلەردەن ارتىق ەكەنىن كورسەتپەيدى.
نازىم بولەسوۆا