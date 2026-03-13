ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:10, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قىتاي ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە گرانتقا ۇسىنىلعان 102 قازاقستاندىقتىڭ ءتىزىمى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدا وقۋعا ۇسىنىلعان قازاقستاندىقتاردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.

    16 Kazakhstanis study in Israel under Bolashak program
    Photo: Center for International Programs

    قورىتىندى كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن 102 قازاقستاندىق قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا ۇسىنىلدى.

    كونكۋرستىق ىرىكتەۋگە 427 ۇمىتكەر قاتىستى.

     - ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ تۋرالى سوڭعى شەشىمدى قىتاي تاراپى قابىلدايدى. گرانت اكادەميالىق وقۋ اقىسىن، جاتاقحانادا تۇرۋدى، مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى قامتيدى، سونداي-اق ستۋدەنتتەرگە اي سايىنعى ستيپەنديا تولەنەدى. وقۋ اعىلشىن نەمەسە قىتاي تىلدەرىندە جۇرگىزىلەدى.

    ۇكىمەتارالىق گرانتتاردىڭ اكىمشىسى بولىپ تابىلاتىن «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق وتىنىمدەردى قابىلداپ، ارالىق كونكۋرستىق ىرىكتەۋدى جۇزەگە اسىرادى، - دەلىنگەن.

    تىزىمدەگى تەگى، اتى-جوندەر ءالىپبي تارتىبىمەن ورنالاستىرىلعان. ولاردىڭ ورنالاسۋ رەتى باسىمدىقتى بىلدىرمەيدى جانە ءبىر ۇمىتكەردىڭ ەكىنشىسىنەن نەمەسە وزگە ۇمىتكەرلەردەن ارتىق ەكەنىن كورسەتپەيدى.

    تولىق ءتىزىمدى مىنا سىلتەمە ارقىلى ءوتىپ كورە الاسىزدار.

    اۆتور

    نازىم بولەسوۆا

    تەگ:
    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار