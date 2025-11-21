قىتاي ۋنيۆەرسيتەتتەرىن 12,7 ميلليون ستۋدەنت بىتىرمەك
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلى قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا شامامەن 12,7 ميلليون ستۋدەنت ءتامامداماق، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلمەن سالىستىرعاندا 480 مىڭعا ارتادى دەپ بولجانىپ وتىر.
مينيسترلىك جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى مەن ۋنيۆەرسيتەتتەرمەن كەلىسىپ، 2026 -جىلى تۇلەكتەردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە اۋقىمىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان ارنايى ناۋقان وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوعارى ساپالى جانە تولىققاندى جۇمىسپەن قامتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ناۋقان اياسىندا كاسىپكەرلىكتى قولداۋ، ونەركاسىپ پەن ءبىلىم اراسىنداعى ينتەگراتسيانى تەرەڭدەتۋ، سۇرانىس پەن ۇسىنىستى تەڭەستىرۋ، سونداي-اق الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتاردى ماقساتتى قولداۋ سياقتى شارالار قولعا الىنادى.
مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنشە، بيىلعى كۇزگى سەمەستر باستالعالى ۋنيۆەرسيتەتتەر كامپۋس ءىس-شارالارى اياسىندا تۇلەكتەرگە 12 ميلليوننان استام جۇمىس ورىندارىن جيناپ، ۇسىنعان.
ايتا كەتەلىك ەلدە ازيا ەلدەرىنەن كەلگەن ستۋدەنتتەر سانى ت م د ستۋدەنتتەرىنەن اسىپ ءتۇستى.