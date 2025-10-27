قىتاي مەن ا ق ش داۋلى ەكونوميكالىق ماسەلەلەردى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسىمگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي مەن امەريكا قۇراما شتاتتارى ءوزارا مۇددەلەرگە قاتىستى ءبىرقاتار ساۋدا- ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا بازالىق كەلىسىمگە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي كوممەرتسيا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى جانە حالىقارالىق ساۋدا كەلىسسوزدەرىندەگى ق ح ر وكىلى لي چەنگان كۋالا-لۋمپۋردا وتكەن جاڭا كەلىسسوزدەر راۋندىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا بۇل تۋرالى مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى كۇنگە سوزىلعان تالقىلاۋلار بارىسىندا تاراپتار ا ق ش- تىڭ قىتايدىڭ تەڭىز، لوگيستيكا جانە كەمە جاساۋ سالالارىنا قاتىستى 301- ءبولىم اياسىنداعى شارالارىن، اينا باجدارىن ۋاقىتشا توقتاتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ، فەنتانيلگە بايلانىستى باج سالىعى، ەسىرتكىگە قارسى ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق ەكسپورتتىق باقىلاۋ جانە ساۋدا دامۋى سياقتى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
لي چەنگان سوڭعى ايدا قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى قارىم- قاتىناستاردا «تۇراقسىزدىق پەن تولقۋلار» بولعانىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، پەكين ەكى ەل باسشىلارىنىڭ جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەر مەن تەلەفون ارقىلى وتكەن اڭگىمەلەرىندە جاسالعان ۋاعدالاستىقتاردى جۇيەلى تۇردە ورىنداپ وتىرعانىن ايتتى.
- مۇنداي تۇراقسىزدىق قىتاي قالايتىنداي جاعداي ەمەس، - دەدى ق ح ر وكىلى.
ونىڭ سوزىنشە، تاراپتار «اشىق ءارى سىندارلى» پىكىر الماسىپ، ءوزارا قۇرمەت پەن تەڭ قۇقىقتىق قاعيداتتارىن ساقتاعان.
قاجەتتى ىشكى راسىمدەر اياقتالعان سوڭ، قىتاي مەن ا ق ش ساۋدا- ەكونوميكالىق قاتىناستاردى تۇراقتى ءارى سەنىمدى دامىتۋ ماقساتىندا ءوزارا ديالوگتى جالعاستىرۋعا نيەتتى.
بۇعان دەيىن ەۋروپالىق وداقتىڭ قىتايدان سيرەك جەر مەتالدارىن جەتكىزۋگە تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا باعىتتالعان ستراتەگيا ازىرلەپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.