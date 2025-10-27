ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:02, 27 - قازان 2025 | GMT +5

    قىتاي مەن ا ق ش داۋلى ەكونوميكالىق ماسەلەلەردى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسىمگە كەلدى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي مەن امەريكا قۇراما شتاتتارى ءوزارا مۇددەلەرگە قاتىستى ءبىرقاتار ساۋدا- ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا بازالىق كەلىسىمگە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    Қытай АҚШ тауарларына 50 пайыз қосымша баж салығын енгізді
    Фото: Синьхуа

    قىتاي كوممەرتسيا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى جانە حالىقارالىق ساۋدا كەلىسسوزدەرىندەگى ق ح ر وكىلى لي چەنگان كۋالا-لۋمپۋردا وتكەن جاڭا كەلىسسوزدەر راۋندىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا بۇل تۋرالى مالىمدەدى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى كۇنگە سوزىلعان تالقىلاۋلار بارىسىندا تاراپتار ا ق ش- تىڭ قىتايدىڭ تەڭىز، لوگيستيكا جانە كەمە جاساۋ سالالارىنا قاتىستى 301- ءبولىم اياسىنداعى شارالارىن، اينا باجدارىن ۋاقىتشا توقتاتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ، فەنتانيلگە بايلانىستى باج سالىعى، ەسىرتكىگە قارسى ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق ەكسپورتتىق باقىلاۋ جانە ساۋدا دامۋى سياقتى ماسەلەلەردى تالقىلادى.

    لي چەنگان سوڭعى ايدا قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى قارىم- قاتىناستاردا «تۇراقسىزدىق پەن تولقۋلار» بولعانىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، پەكين ەكى ەل باسشىلارىنىڭ جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەر مەن تەلەفون ارقىلى وتكەن اڭگىمەلەرىندە جاسالعان ۋاعدالاستىقتاردى جۇيەلى تۇردە ورىنداپ وتىرعانىن ايتتى.

    - مۇنداي تۇراقسىزدىق قىتاي قالايتىنداي جاعداي ەمەس، - دەدى ق ح ر وكىلى.

    ونىڭ سوزىنشە، تاراپتار «اشىق ءارى سىندارلى» پىكىر الماسىپ، ءوزارا قۇرمەت پەن تەڭ قۇقىقتىق قاعيداتتارىن ساقتاعان.

    قاجەتتى ىشكى راسىمدەر اياقتالعان سوڭ، قىتاي مەن ا ق ش ساۋدا- ەكونوميكالىق قاتىناستاردى تۇراقتى ءارى سەنىمدى دامىتۋ ماقساتىندا ءوزارا ديالوگتى جالعاستىرۋعا نيەتتى.

    بۇعان دەيىن ەۋروپالىق وداقتىڭ قىتايدان سيرەك جەر مەتالدارىن جەتكىزۋگە تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا باعىتتالعان ستراتەگيا ازىرلەپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار