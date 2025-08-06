قىتاي مەكتەپكە دەيىنگى تەگىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - بيىل كۇزدەن باستاپ قىتاي مەملەكەتتىك بالاباقشالارداعى وقۋ اقىسىن مەكتەپكە دەيىنگى دايىندىق جىلىندا كەزەڭ-كەزەڭىمەن الىپ تاستايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform سينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
رەسمي قۇجاتتا اتاپ وتىلگەندەي، بۇل قادام وتباسىلارعا تۇسەتىن قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا جانە مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
جەكەمەنشىك بالاباقشالاردىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى ءۇشىن تولەماقىنى تومەندەتۋ مەملەكەتتىك مەكەمەلەردەگى جويىلعان تولەم سوماسىنا بالامالى سومادا قاراستىرىلعان. مەكتەپكە دەيىنگى مەكەمەلەردىڭ تابىسىنان ايىرىلۋى مەملەكەت تاراپىنان بەرىلەتىن سۋبسيديا ەسەبىنەن وتەلەدى.
سونداي-اق جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنا ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك وسال ساناتتارىن، ونىڭ ىشىندە از قامتىلعان وتباسى بالالارىن، جەتىم بالالاردى جانە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋدى قاجەت ەتەتىن بالالاردى قولداۋ شارالارىن كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى.
قۇجاتتا بالاباقشالاردىڭ تۇراقتى قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بيۋدجەتتىك جانە ءبىلىم بەرۋ بولىمدەرىنەن ولاردى ۋاقتىلى جانە تولىق قارجىلاندىرۋ قاجەتتىگى باسا ايتىلعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قىتايداعى بالاباقشالاردىڭ اقىسى ايماققا بايلانىستى وزگەرەدى. بەيجىڭدە مەملەكەتتىك بالاباقشالاردا وقۋ جىلىنا 10 مىڭ يۋاننان (شامامەن 1394 دوللار) باستالادى. جەكە بالاباقشالاردىڭ قۇنى الدەقايدا جوعارى جانە ايىنا ءبىر بالا ءۇشىن مىڭداعان دوللارعا دەيىن اقى تولەۋ كەرەك بولادى.
حابارلاندىرۋ بيلىك اتا-انالارعا ءۇش جاسقا تولماعان ءاربىر بالا ءۇشىن جىلىنا 500 دوللارعا تەڭ اقشا ۇسىناتىنىن ايتقاننان سوڭ ءبىر اپتا ىشىندە جاسالدى. ۇكىمەتتىڭ بالا كۇتىمى بويىنشا سۋبسيديالاۋ جۇيەسى وتباسىلاردى قولداۋعا جانە بالا تۋۋدى ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان.