قىتاي مامىر مەرەكەلەرى الدىندا اۋە رەيستەرىن جاپپاي توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى اۆياتسيالىق وتىن باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى وڭتۇستىك- شىعىس ازيا ەلدەرىنە رەيستەردىڭ كەڭىنەن توقتاتىلۋىنا اكەلىپ سوعىپ، مامىر مەرەكەلەرى الدىندا ميلليونداعان ازاماتتىڭ ساياحات جوسپارلارىن بۇزدى، دەپ حابارلايدى China Daily.
Air China, China Eastern, Spring Airlines, China Southern جانە لوۋكوستەر AirAsia سياقتى جەتەكشى قىتايلىق جانە ايماقتىق تاسىمالداۋشىلار ءبىرقاتار تانىمال باعىتتارعا قىزمەت كورسەتۋدى توقتاتتى. بانگكوك، پحۋكەت، كۋالا- لۋمپۋر جانە ۆەنتيان سياقتى تانىمال تۋريستىك باعىتتارعا ۇشۋ توقتادى.
Hangban Guanjia پلاتفورماسىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، شيان، چۋڭشيڭ جانە يانتايدان پحۋكەت پەن بانگكوكقا ۇشاتىن رەيستەر ءساۋىر ايىنىڭ باسىنان بەرى تولىق توقتاتىلعان. شەكتەۋلەر رەسمي تۇردە كەم دەگەندە مامىر ايىنا دەيىن ۇزارتىلدى.
داعدارىس ۇزاق قاشىقتىققا قاتىنايتىن باعىتتارعا، اسىرەسە ۋحان مەن گۋانڭجوۋدان وكەانياعا ۇشاتىن رەيستەرگە دە اسەر ەتتى. ءساۋىر ايىندا بۇل باعىتتارعا ۇشاتىن رەيستەردىڭ توقتاتىلۋ دەڭگەيى %50- دان استى، بولجام بويىنشا، كورسەتكىش كەلەسى ايدا تاعى وسەدى.
ۇزىلىستەردىڭ نەگىزگى سەبەبى ۆاشينگتوننىڭ يران پورتتارىن بلوكاداعا الۋ تۋرالى جاريالاۋىنان كەيىن مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى بولدى. حالىقارالىق كەلىسسوزدىڭ ءساتسىز اياقتالۋى اياسىندا مۇناي باعاسى باررەلىنە 104 دوللاردان استى.
اۆياكەروسين باعاسىن انىقتايتىن مازۋتتىڭ قۇنى %10- عا ءوستى، بۇل اۋە كومپانيالارىنىڭ شىعىندارىن كۇرت ارتتىردى. وتىن پايدالانۋ شىعىننىڭ %40- ىن قۇرايتىندىقتان، تاسىمالداۋشىلار ۇشۋ كەستەسىن قىسقارتۋعا جانە تاريفتەردى كوتەرۋگە ءماجبۇر.
حالىقارالىق اۋە كولىگى قاۋىمداستىعى ورمۋز بۇعازىنداعى جاعداي تۇراقتانعاننىڭ وزىندە جەتكىزىلىمدەردىڭ قالىپتى جاعدايعا ورالۋى ءۇشىن بىرنەشە اي قاجەت بولاتىنىن ەسكەرتتى. وسى ارادا Qantas جانە AirAsia سياقتى كومپانيالار وتىنعا قوسىمشا اقىنى كوتەرىپ، ۇشۋ جيىلىگىن %10-20- عا قىسقارتتى.