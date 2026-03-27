قىتاي ەلشىسى: قازاقستان مەن قىتاي قاتىناستارى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى قارىم-قاتىناستار سوڭعى جىلدارى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلين 27-ناۋرىز كۇنى استانادا وتكەن «2026-جىلعى قىتايدىڭ ەكى سەسسياسىنىڭ رۋحى» تاقىرىبىنداعى باسپا ءسوز بريفينگىندە ايتتى.
ەلشىنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى ەكى ەل اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستار جيىلەپ، ءتۇرلى سالاداعى ىنتىماقتاستىق تۇراقتى تۇردە تەرەڭدەپ كەلەدى. قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ قازاقستانعا كەلىپ، ەكىنشى «ورتالىق ازيا - قىتاي» سامميتىنە قاتىسۋى، سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا بارىپ، تيانجين قالاسىندا وتكەن ش ى ۇ سامميتى قاتىسۋى - سونىڭ ايقىن دالەلى.
ەلشىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 48,7 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 11 پايىزعا ارتقان. سونىمەن قاتار، ونەركاسىپ، تاۋ-كەن ءوندىرىسى، حيميا، لوگيستيكا جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ءداستۇرلى ىنتىماقتاستىق ساقتالىپ، اۆتوكولىك جاساۋ، زاماناۋي اۋىل شارۋاشىلىعى، جاسىل ەنەرگەتيكا جانە قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ سياقتى جاڭا باعىتتارداعى ءوزارا ءىس-قيمىل كەڭەيىپ كەلەدى.
- قازاقستان مەن قىتاي - دامۋ جولىنداعى سەنىمدى سەرىكتەستەر. ءبىز ءبىر ماقساتقا ۇمتىلىپ، ءوزارا قولداۋ كورسەتىپ، بىرلەسىپ العا جىلجۋىمىز قاجەت، - دەدى ەلشى.
ەكىجاقتى گۋمانيتارلىق بايلانىستار دا نىعايىپ كەلەدى. ءبىلىم بەرۋ، عىلىم، سپورت جانە تۋريزم سالالارىندا جاڭا قۇجاتتارعا قول قويىلىپ، حالىقتار اراسىنداعى بايلانىستى كەڭەيتۋگە باسىمدىق بەرىلۋدە.
ەلشىنىڭ ايتۋىنشا، ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ەنگىزىلۋى ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ ءوزارا ساپارىن ەداۋىر ارتتىرعان. سونىمەن قاتار، ول «قورعاس» حالىقارالىق شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىق ورتالىعىنداعى تاۋلىكتىك ورتاشا جولاۋشىلار اعىنىنىڭ 30 مىڭ ادامعا جۋىقتاعانىن اتاپ ءوتتى.
ەلشى 2026-جىلدىڭ قازاقستان مەن قىتاي ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ءۇشىن بۇل - جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ جانە ساياسي رەفورمالاردى تەرەڭدەتۋ كەزەڭى، ال قىتاي ءۇشىن - جاڭعىرتۋدى جەدەلدەتىپ، دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باساتىن ماڭىزدى ۋاقىت.
- الداعى كەزەڭ قازاقستان مەن قىتاي قاتىناستارى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ول ەكى ەلدىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا قازاقستان مەن قىتاي قارىم-قاتىناسى ودان ءارى نىعايىپ، ەكى حالىقتىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەتىنىنە، سونداي-اق وڭىرلىك بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا ۇلەس قوساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، قىتايداعى «ەكى سەسسيا» جىل سايىن وتكىزىلەتىن ماڭىزدى ساياسي شارالاردىڭ ءبىرى سانالادى. ول بۇكىلقىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسى مەن قىتاي حالىقتىق ساياسي كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەسىنىڭ سەسسيالارىن قامتيدى. ونىڭ اياسىندا ۇكىمەتتىڭ جۇمىس ەسەبى قارالىپ، ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ جوسپارى، مەملەكەتتىك بيۋجەت، زاڭ جوبالارى جانە وزگە دە ماڭىزدى مەملەكەتتىك ماسەلەلەر تالقىلانادى.
بۇعان دەيىن 2026-جىلدىڭ قاڭتار-اقپان ايلارىندا قىتايدىڭ شىڭجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى قورعاس شەكارا وتكەلى ارقىلى 54 مىڭ كوممەرتسيالىق اۆتوكولىك ەكسپورتتالعانىن حابارلاعان ەدىك.