قىتاي ەلگە كەلەتىن شەتەلدىكتەرگە قاتىستى جاڭا تالاپتى نە ءۇشىن ەنگىزىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - قىتاي ۇكىمەتى ەلگە كەلەتىن شەتەلدىك ازاماتتار ءۇشىن تالاپتى كۇشەيتتى. ەندى كورشى ەلگە كىرۋ جانە شىعۋ كەزىندە جاڭا ەرەجە قولدانىلادى.
ەندى ۆيزا راسىمدەۋ نەمەسە شەكارادان ءوتۋ كەزىندە جالعان اقپارات بەرسەڭ قىتايعا كىرۋگە ءبىر جىلدان بەس جىلعا دەيىن تىيىم سالىنۋى ىقتيمال. بۇل تۋرالى قىتايدىڭ بىرنەشە قۇزىرلى ورگاندارى رەسمي جاريا ەتتى.
جاڭا تارتىپكە سايكەس، كوشى-قون جانە ۆيزالىق قىزمەت ماماندارى ساپار ماقساتىن ناقتىلاپ، قاجەت بولعان جاعدايدا قوسىمشا تەكسەرىس جاساي الادى. ەگەر بۇعان دەيىن شەكارادان ءوتۋ ءتارتىبىن بۇزعانى، كىرىپ-شىعۋ تۋرالى قۇجاتتاردى زاڭسىز جولمەن العانى جانە ول ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلعانى انىقتالسا «قىتايعا كىرگىزبەۋ» شاراسى قولدانىلۋى مۇمكىن.
قىتاي بيلىگىنىڭ مۇنداي قادامعا بارۋىنا كەيىنگى جىلدارى ەلگە كەلەتىن شەتەلدىكتەر سانىنىڭ ايتارلىقتاي كوبەيۋى سەبەپ بولىپ وتىر. ونىڭ ۇستىنە قىتايعا كەلۋ ماقساتىن بۇرمالاپ، جالعان مالىمەت بەرەتىندەر جيىلەگەن. رەسمي بەيجىڭ بۇل وزگەرىستەردى قاۋىپسىزدىك، شەكارا ارقىلى جاسالاتىن قىلمىس، زاڭسىز كوش-قون سياقتى ءبىرقاتار ماسەلەلەردى جۇيەلەۋگە باعىتتاپ وتىر.
جاڭا ەرەجە شەتەلدىكتەر ءۇشىن عانا ەمەس، قىتاي ازاماتتارىنىڭ شەتەلگە شىعۋىن دا رەتتەيتىن نورما. سونىمەن قاتار، كوش-قون قىزمەتىن كورسەتەتىن اگەنتتىكتەرگە دە قاتىستى. ەندى بۇدان بىلاي ولار تىركەلگەننەن كەيىن 15 كۇن ىشىندە ميگراتسيالىق ورگاندارعا ەسەپكە تۇرۋى ءتيىس. جاڭا ەرەجە 15-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ايتا كەتۋ كەرەك، قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن قىتايعا ۆيزاسىز كىرۋ ءتارتىبى وزگەرمەيدى. كەز كەلگەن قازاقستاندىققا ساپار بارىسىندا بۇل ەلدە 30 كۇنگە دەيىن بولۋعا رۇقسات بەرىلەدى. ءبىراق جاڭا ەرەجە جالپىعا ورتاق.
اۆتورى: رۋسلان باقىتبەك ۇلى