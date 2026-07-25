قىتاي كيبەرالاياقتارعا قارسى حالىقارالىق وداق قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە كيبەرالاياقتىققا قارسى كۇرەس جونىندەگى حالىقارالىق وداق قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى Xinhua-عا سىلتەمە جاساپ.
جۇما كۇنى وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ح ر قوعامدىق قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى اليانستى ىسكە قوسۋ 2026 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنە جوسپارلانعانىن حابارلادى. قۇرىلۋ ءراسىمى جياڭسۋ پروۆينتسياسىنىڭ ليانيۋنگان قالاسىندا قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جاھاندىق فورۋم اياسىندا وتەدى.
- وداق الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇكىمەتارالىق ۇيىمعا اينالادى. ونىڭ ماقساتى تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە ينتەرنەت سالاسىنداعى ترانسۇلتتىق الاياقتىقپەن ءتيىمدى كۇرەسۋ بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ح ر م و ب قىلمىستىق ىزدەستىرۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى جيان گولي.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر 40-تان استام ەل اليانسقا قوسىلۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
جيان گولي الاياقتىق بايلانىس ورتالىقتارىنىڭ باسىم كوپشىلىگى قازىر ق ح ر- دان تىس جەردە ورنالاسقانىن اتاپ ءوتتى. ۆەدومستۆو مۇنداي قىلمىستاردىڭ جولىن كەسۋدى الداعى بەس جىلعا باسىمدىققا اينالدىردى.
سوڭعى جىلدارى قىتاي 30-دان استام ەلمەن وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىردى. جىل باسىنان بەرى كامبودجا، لاوس، تايلاند، ۆەتنام، مالايزيا، يندونەزيا، شري- لانكا جانە باسقا مەملەكەتتەرمەن بىرلەسكەن ارەكەت ناتيجەسىندە 20 مىڭنان استام كۇدىكتى قاماۋعا الىنىپ، ەلگە قايتارىلعان.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ەموتسيونالدى تاۋەلدىلىك قاۋپىنە بايلانىستى ج ي سەرىكتەستەرىن شەكتەيدى.