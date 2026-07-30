قىتاي ەكونوميكاسى ءبىرقاتار قيىندىققا تاپ بولدى - شي جينپيڭ
استانا. KAZINFORM - قازىرگى كۇندە قىتاي ەكونوميكاسى ءبىرقاتار قيىندىق پەن سىن-قاتەرگە تاپ بولىپ وتىر. سوندىقتان سەنىمدى نىعايتىپ، كۇردەلى ماسەلەلەردى جۇيەلى تۇردە شەشۋگە تۋرا كەلەدى. بۇل تۋرالى قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى شي جينپيڭ 30-شىلدە كۇنى پارتيا قۇرامىندا جوق تۇلعالارمەن وتكەن كەڭەستە مالىمدەدى.
Lianhe Zaobao باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، بەيجىڭدەگى جۇڭنانحاي رەزيدەنسياسىندا وتكەن القالى كەڭەستە قىتايدىڭ قازىرگى ەكونوميكالىق احۋالى مەن جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىنداعى ەكونوميكالىق ساياسات تۋرالى دەموكراتيالىق پارتيالار مەن بۇكىل قىتايلىق ونەركاسىپ جانە ساۋدا اسسوسياسياسىنىڭ وكىلدەرىنىڭ، سونداي-اق پارتياسىز قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ پىكىرلەرى تىڭدالدى.
شي جينپيڭ كەڭەستە ەكىنشى جارتىجىلدىقتاعى ەكونوميكالىق جۇمىستىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنە توقتالىپ، ىشكى جانە سىرتقى جاعدايلاردى جان-جاقتى، كەشەندى تۇردە قاراستىرىپ، ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ جاڭا درايۆەرىنە اۋىسۋدى جەدەلدەتۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ كورسەتكەن. ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي بيلىگى نەعۇرلىم بەلسەندى قارجىلىق ساياسات پەن ورتاشا ەركىن ۆاليۋتا ساياساتىن جۇزەگە اسىرىپ، قولدانىستاعى قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن تولىق پايدالانۋعا كۇش سالادى.
سونىمەن قاتار ول ىشكى سۇرانىستى كەڭەيتۋ، ۇسىنىمدى جەتىلدىرۋ، دامۋدىڭ قوزعاشى كۇشىن نىعايتۋ جانە قوعامنىڭ ومىرشەڭدىگىن ارتتىرۋ، ەكونوميكانىڭ تۇراقتى تۇردە جاڭا سەرپىنمەن جاقسى باعىتقا قاراي دامۋىن ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا قوسىمشا ءتيىمدى ساياساتتاردى ۋاقىتىلى تۇردە قابىلداۋ كەرەگىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكىنشى جارتىجىلدىقتا ماكروەكونوميكالىق ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باسا نازار اۋدارىلادى. باسىم باعىتتاردىڭ قاتارىندا ول ىشكى تۇتىنۋ الەۋەتىن اشۋ، عىلىمي-تەحنولوگيالىق جانە ونەركاسىپتىك يننوۆاتسيالاردى تەرەڭ ىقپالداستىرۋ، سىرتقى الەمگە اشىقتىقتى جوعارى دەڭگەيدە كەڭەيتە ءتۇسۋ، حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن پارمەندى تۇردە قامتاماسىز ەتۋ جانە جاقسارتۋ، ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سالالارىنداعى تاۋەكەلدەردى بىرتىندەپ سەيىلتۋ مىندەتتەرىن اتادى.
شي جينپيڭ سونداي-اق دەموكراتيالىق پارتيالار مەن بۇكىل قىتايلىق ونەركاسىپ جانە ساۋدا اسسوسياسياسىن جانە پارتياسىز قوعام قايراتكەرلەرىن ق ك پ و ك- ءنىڭ قازىرگى ەكونوميكالىق جاعداي تۋرالى تۇجىرىمى مەن قابىلداعان شەشىمدەرىن قولداۋعا، دامۋعا سەنىمدى نىعايتۋعا جانە ەلدىڭ بيىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ ماقساتتارىن بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋعا شاقىردى.
سول كۇنى ق ك پ و ك- ءنىڭ ساياسي بيۋروسى دا وتىرىس وتكىزدى، وندا ق ك پ و ك- ءنىڭ V پلەنۋمىن وسى جىلدىڭ قازان ايىندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. جيىندا ەلدەگى ەكونوميكالىق احۋالعا تالداۋ جاسالىپ، ەكونوميكالىق قىزمەتتەگى قيىندىقتار مەن سىن-قاتەرلەرگە ايرىقشا نازار اۋدارۋ، سەنىمنەن اۋىتقىماۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.
وتىرىس قورىتىندىسىنا سايكەس، ەكىنشى جارتىجىلدىقتا ىشكى سۇرانىستى كەڭەيتۋ، ۇسىنىمدى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا قوسىمشا ءتيىمدى شارالاردى جەدەل ەنگىزۋ، سونداي-اق قىزمەت كورسەتۋ ساۋداسىن بارىنشا دامىتۋ، ساۋدانىڭ بىركەلكى دامۋىن ىلگەرىلەتۋ مىندەتتەرى ايقىندالدى.
اۆتورلار
ەرلان مازان