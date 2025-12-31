قىتاي كولىكتەرى الەم نارىعىن جاۋلادى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ اۆتوكولىكتەرى الەم نارىعىن جاۋلاپ جاتىر. ارزان باعا جىلدار بويى قالىپتاسقان جۇيەگە توڭكەرىس جاسادى. بۇل ءۇردىس 2026 -جىلى دا جالعاسادى.
قازىر كورشى ەلدە اي سايىن 3,5 ميلليوننان استام اۆتو قۇراستىرىلادى. اسىرەسە جىلدىڭ سوڭعى ايلارىندا ءوندىرىس كولەمى كۇرت وسكەن. ماماندار مۇنى سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى. قىتايدان كەيىنگى 11-ايدا 7,33 ميلليون دانا كولىك وزگە مەملەكەتتەرگە ەكسپورتتالدى. ەلدىڭ اۆتووندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعى تاراتقان مالىمەت بويىنشا بيىل وندىرىلگەن كولىك سانى 34 ميلليون دانادان اسادى.
چەن شيحۋا، قىتاي اۆتووندىرۋشىلەرى قاۋىمداستىعى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- اۆتووندىرۋشىلەر كەيىنگى ەكى ايدا ءوندىرىس قارقىنىن ارتتىردى. جاڭا مودەلدەر پايدا بولدى. الدىن الا تاپسىرىسپەن ساتىپ العاندار كوپ. بۇل قىتايدا جىل سوڭىندا جاسالعان زاڭنامالىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى دەپ ويلايمىن.
24.kz