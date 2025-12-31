ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:32, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىتاي كولىكتەرى الەم نارىعىن جاۋلادى

    استانا. قازاقپارات -  قىتايدىڭ اۆتوكولىكتەرى الەم نارىعىن جاۋلاپ جاتىر. ارزان باعا جىلدار بويى قالىپتاسقان جۇيەگە توڭكەرىس جاسادى. بۇل ءۇردىس 2026 -جىلى دا جالعاسادى.

    Қытай көліктері
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    قازىر كورشى ەلدە اي سايىن 3,5 ميلليوننان استام اۆتو قۇراستىرىلادى. اسىرەسە جىلدىڭ سوڭعى ايلارىندا ءوندىرىس كولەمى كۇرت وسكەن. ماماندار مۇنى سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى. قىتايدان كەيىنگى 11-ايدا 7,33 ميلليون دانا كولىك وزگە مەملەكەتتەرگە ەكسپورتتالدى. ەلدىڭ اۆتووندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعى تاراتقان مالىمەت بويىنشا بيىل وندىرىلگەن كولىك سانى 34 ميلليون دانادان اسادى.

    چەن شيحۋا، قىتاي اۆتووندىرۋشىلەرى قاۋىمداستىعى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى:

     - اۆتووندىرۋشىلەر كەيىنگى ەكى ايدا ءوندىرىس قارقىنىن ارتتىردى. جاڭا مودەلدەر پايدا بولدى. الدىن الا تاپسىرىسپەن ساتىپ العاندار كوپ. بۇل قىتايدا جىل سوڭىندا جاسالعان زاڭنامالىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى دەپ ويلايمىن.

     24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
