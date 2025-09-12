قىتاي كولىكتەرى الەم نارىعىن جاۋلادى
استانا. قازاقپارات - قىتاي كولىك ءوندىرىسى بويىنشا جاڭا دەڭگەيگە شىقتى. كورشى ەلدە تەمىر تۇلپار ساتىلىمى ءۇش ەسە ءوستى. اسىرەسە، ەلەكتروموبيلدەرگە سۇرانىس ارتقان. ءاربىر ساتىلعان ەكىنشى كولىك توقپەن جۇرەدى.
الەمنىڭ الپاۋىت اۆتووندىرۋشىلەرى قىتايمەن باسەكەلەسە الار ەمەس. سۇرانىستىڭ كوپ بولعانى سونشالىق اۆتو زاۋىتتار الدىن الا تاپسىرىسپەن جۇمىس ىستەۋگە كوشتى.
قىتاي اۆتو ءوندىرىسى بويىنشا كوپ ەلدەن وزىپ كەتتى. وعان الەمدىك نارىقتاعى بولىپ جاتقان جاعداي دالەل. قىتاي اۆتووندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس ەلدە اي سايىن 2,5 ميلليون دانادان استام كولىك شىعارىلادى. كەيىنگى 7 ايدا زاۋىتتاردا 18 ميلليون دانادان استام تەمىر تۇلپار جاسالعان. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا% 12- كە كوپ.
ەلدە ەلەكتروموبيل وندىرىسىنە ەرەكشە ءمان بەرىلگەن. جىل باسىنان بەرى 8 ميلليون دانا توقپەن جۇرەتىن كولىك شىعارىلدى. بۇل كولىكتەرگە قىتايدىڭ ءوز ىشىندە دە سۇرانىس جوعارى. الايدا وندىرۋشىلەرگە ەكسپورتقا جۇمىس ىستەگەن الدەقايدا ءتيىمدى. تابىسى كوپ. ازعانتاي ۋاقىتتىڭ ىشىندە قىتايدىڭ جاڭا ەلەكتر كولىكتەرى ەۋروپا نارىعىن جاۋلاپ الدى. بۇگىندە كارىقۇرلىقتا جۇرگەن كولىكتەردىڭ %9,9- ءى قىتايلىق ءونىم. جوعارى سۇرانىس قىتايلىق اۆتووندىرۋشىلەردى وسى نارىققا شىعۋعا ىنتالاندىرىپ وتىر. ءبىراق بۇل قارقىنعا ەۋروپالىق كومپانيالار توتەپ بەرە الماي جاتىر. توقتاتۋ ماقساتىندا ءتۇرلى امالدار جاسالعانىمەن، ناتيجەسىز. ەندى ولار باسەكەلەستىكتەن گورى ينتەگراتسياعا كوشە باستادى. ياعني، كەيبىر جوبالاردى قىتايمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋعا كوندىكتى.
سين گوبين، قىتايدىڭ ءوندىرىس جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ۆيتسە-ءمينيسترى:
- قىتاي اۆتوءوندىرىسىن باعا قولجەتىمدىلىگى مەن يننوۆاتسيالىق مۇمكىندىكتەرى العا شىعارىپ وتىر. ءبىزدىڭ ەل الەمدەگى ەڭ ۇلكەن نارىق پەن تۇتىنۋشى بازاعا يە. جەرگىلىكتى اۆتووندىرۋشىلەر تۇتىنۋشىلاردىڭ قالاۋىنا قاراي جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ ساپاعا دەگەن سۇرانىسىن يننوۆاتسيالىق جولمەن قاناعاتتاندىرادى. بۇل جوعارى دەڭگەيدەگى باسەكە تۋعىزىپ وتىر.
قىتاي كولىك ءوندىرۋ جانە ساتۋ جاعىنان 10جىل قاتارىنان الدا كەلەدى. جىلدان جىلعا ۇلعايىپ بارا جاتقان سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ماقساتىندا كولىك وندىرەتىن زاۋىتتار جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋدا. ياعني، جاڭا كولىكتەردى قۇراستىرۋعا روبوتتار قولدانىلادى. اۆتو قاۋىمداستىقتىڭ مالىمەتىنە ساي وتكەن جىلى 32 ميلليون دانا ساتىلعان. بيىل بۇل مەجەدەن اسىرۋدى كوزدەپ وتىر.
ايتا كەتۋ كەرەك، قىتايدا جاڭا كولىك برەندتەرى كوبەيىپ بارادى. كوپ بولعانى سونشالىق ناقتى سانىن ءدوپ باسىپ ايتۋ قيىن. الايدا، ءبىزدىڭ جۇرگىزگەن زەرتتەۋلەرگە سايكەس ءدال قازىر قىتاي كولىك وندىرىسىندە بەلسەندى جۇمىس ىستەپ تۇرعان 150-دەن استام اۆتوبرەند بار. ونىڭ ىشىندە 100 گە جۋىعى قىتايدىڭ ءوز برەندى بولسا، قالعاندارى شەتەلدىك كومپانيالارمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيدى.
اراب ەلدەرىندە قىتاي كولىكتەرىنە سۇرانىس ارتىپ كەلەدى
شىعاناقتاعى اراب ەلدەرىندە قىتايلىق كولىككە سۇرانىس ەداۋىر ارتىپ كەلەدى. سونىڭ اسەرىنەن ەۋروپالىق تانىمال برەندتەر قىمبات ساناتتاعى ونىمگە اينالا باستادى. سايكەسىنشە، ساۋداسى قىز-قىز قاينايتىن كەزدەرى سيرەك. بۇل ءۇردىس ەسكى كولىكتەر نارىعىنداعى احۋالدى دا ءبىرشاما تەڭسەلتتى.
اراب مەملەكەتتەرىندە شەتەلدىك اۆتوكولىك ۇلەسى اۋەلدەن باسىم. نارىققا ادەتتە جاڭا تەمىر تۇلپارلار ەۋروپا جانە ا ق ش- تان جەتكىزىلەدى. بۇرىن باتىس ەلدەرىنىڭ تانىمال برەدتەرىنەن كوز سۇرىنەتىن. قازىر جاعداي وزگەرگەن. 2019 -جىلدان بەرى قىتايلىق وندىرۋشىلەر شىعاناق تۇتىنۋشىلارىنىڭ نازارىن وزىنە اۋدارا باستادى. ساۋدا ورتالىقتارىندا توقتاۋسىز جارناماسى جۇرگىزىلىپ، باعا جانە لوگيستيكا تۇرعىسىنان قولجەتىمدىلىگى ناسيحاتتالدى. تابىسى ورتا دەڭگەيدەگى ارابتارعا كەرەگى دە سول ەدى. ناتيجەسىندە قىتايدا جاسالعان ءونىمنىڭ تانىمالدىلىعى ارتىپ، كەدەن بەدەرىنە لەك-لەگىمەن اكەلىندى.
وسى كۇنى ونىڭ شىعاناق نارىعىنداعى ۇلەسى %15- كە جۋىقتادى. تەڭ جارتىسى امىرلىكتەرگە تيەسىلى. بۇل جاعداي دۋباي مەن شاردجاداعى ەسكى كولىكتەر اۋكسيونىنا اسەر ەتپەي قويمادى. تىرشىلىگى قىز-قىز قاينايتىن ورتادا قازىر تەك قىمبات ساناتقا ەنگەن كولىكتەر ساۋداسى ءجۇرىپ تۇر.
مۇحامەد ابدۋل فاتاح، اۋكسيون ۇيىمداستىرۋشىسى:
- وزدەرىڭىز كورگەندەي، اۋكسيوندا نەگىزىنەن برەند ماركالى كولىكتەر عانا ساتىلىپ جاتىر. الىستان ات تەرلەتىپ كەلگەندەر تاڭداۋلى ماركاداعى ونىمدەردى قالايدى. جاي عانا كۇندەلىكتى ءجۇرىس-تۇرىسقا ارناپ ماشينا الاتىندار از. بەلگىلى ءبىر ماركاعا قىزىعاتىندار قالعان. ەلەكتروموبيلدەر نارىعىندا دا وسىعان ۇقساس جاعداي. وعان سۇرانىس امىرلىكتەردە %60-65- كە دەيىن جوعارىلاعان.
نارىقتا ساتىلىپ جاتقان ەلەكترلى كولىكتەردىڭ باسىم بولىگى قىتايدان كەلەدى. تۇرلەرى سان الۋان. بۇل ءۇردىس الداعى ۋاقىتتا ودان ءارى ۇدەي ءتۇسۋى ىقتيمال. سەبەبى قىتاي «EV» ءوندىرىسىن ارتتىرىپ قانا قويماي، ونى تولىقتاي ەكسپورتقا باعىتتاپ جاتىر. ونىڭ ۇستىنە، امىرلىك بيلىگى ەلەكتروموبيلگە ارنالعان ەڭ وزىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋعا نيەتتى. بۇل ءوز كەزەگىندە تۇتىنۋشىلاردىڭ ەلەكتر كولىكتەرىنە كوشۋىن جەدەلدەتىپ وتىر.
