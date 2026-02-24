قىتاي كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا كينوسەانس سانى جونىنەن رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا كوكتەم مەرەكەسىنە وراي بەرىلگەن قىتايدىڭ جاڭا جىلى سانالاتىن 9 كۇندىك دەمالىستا كينوتەاترلارعا 120 ميلليون ادام بارىپ، كاسالىق ءتۇسىم 828,6 ميلليون دوللارعا جەتتى،
دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى Xinhua-عا سىلتەمە جاساپ.
قىتايدىڭ مەملەكەتتىك كينەماتوگرافيا باسقارماسىنىڭ رەسمي ستاتيستيكاسىنا سۇيەنسەك، مەرەكەلىك دەمالىس كۇندەرى كورسەتىلگەن كينوسەانستار سانى 4 ميلليون 355 مىڭعا جەتىپ، ۇلتتىق كينونارىق تاريحىنداعى جاڭا رەكوردتى جاڭارتتى.
كاسسالىق كوشتى وتاندىق «پەگاس 3» كومەدياسى باستاپ، 424 ميلليون دوللار تابىس تاپتى. جارىس تاقىرىبىن جەڭىل يۋمورمەن ۇشتاستىرعان بۇل تۋىندى كورەرمەندى باۋراپ قانا قويماي، نارىقتاعى باسەكەنى دە ايقىن كورسەتتى. ەكىنشى ورىنعا 125 ميلليون دوللار جيناعان شپيوندىق تريللەر «دۋىل الدىنداعى تىنىشىق» تۇراقتاسا، ۇزدىك ۇشتىكتى شامامەن 117 ميلليون دوللار ناتيجەمەن «كۇزەتشىلەردىڭ سەمسەرى: شولدە جەل كوتەرىلدى» تاريحي ەكشنى تۇيىندەدى. ءار جانردىڭ ءوز اۋديتورياسى بار ەكەنىن وسى كورسەتكىشتەردىڭ ءوزى- اق اڭعارتادى.
قىتاي ونەر اكادەمياسىنىڭ پروفەسسورى، كينويندۋستريا ساراپشىسى چجي فەينا مەرەكە كۇندەرى كينوتەاترعا بارۋ ءداستۇرى وزگەرمەگەنىن ايتادى. الايدا نارىققا تەك ءداستۇر ەمەس، ساپا قاجەت. كورەرمەن ەندى جارناماعا ەمەس، مازمۇنعا سەنەدى.
ونىڭ پىكىرىنشە، «2026 - كينو ەكونوميكاسىن ىلگەرىلەتۋ جىلى» باعدارلاماسى اياسىندا مەملەكەتتىك باستامالار مەن نارىقتىق تەتىكتەر ۇيلەسىم تاپسا، سۇرانىسقا يە ساپالى تۋىندىلاردىڭ قۇنى ارتا تۇسپەك.
وسىعان دەيىن Netflix پەن Warner Bros- ءتىڭ بىرىگۋى كينوتەاترلارعا قيىن سوعۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازدىق.