قىتاي جەكە چاتتا دا «ادەپسىز» حات جازىسۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ «قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعانى ءۇشىن جازالاۋ تۋرالى زاڭىنىڭ» جاڭا نۇسقاسى كۇشىنە ەنەدى. قۇجات ادەپسىز اقپارات تاراتقانى ءۇشىن جازانى ايتارلىقتاي كۇشەيتۋدى قاراستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى جەرگىلىكتى ب ا ق.
جاڭارتىلعان نورمالار سيفرلىق ورتاداعى «قۇقىقتىق ۆاكۋۋمدى» جويادى. ەندى بايلانىستىڭ كەز كەلگەن ارناسى، سونىڭ ىشىندە مەسسەندجەرلەر، الەۋمەتتىك جەلىلەر جانە جەكە حابارلامالار ارقىلى ەروتيكالىق مازمۇندى جىبەرگەندەرگە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قولدانىلادى.
زاڭنىڭ جاڭارتىلعان 80-بابىنا سايكەس، اقپاراتتىق جەلىلەر مەن تەلەفون بايلانىسى ارقىلى ادەپسىز ماتەريالداردى (كىتاپتار، فوتوسۋرەتتەر، بەينە جانە اۋديو) ءوندىرۋ، تاسىمالداۋ، ساتۋ، جالعا بەرۋ نەمەسە تاراتۋ ءۇشىن كەلەسى جازالار قاراستىرىلىپ وتىر:
* 5 مىڭ يۋانعا دەيىن (شامامەن 700 ا ق ش دوللارى) ايىپپۇل سالىنىپ، 10-نان 15 كۇنگە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ.
* ۇساق زاڭبۇزۋشىلىقتار ءۇشىن - 5 كۇنگە دەيىن قاماۋعا الۋ نەمەسە 1000-نان 3 مىڭ يۋانعا دەيىن (140-420 ا ق ش دوللارى) ايىپپۇل سالۋ.
* ەگەر كونتەنت كامەلەتكە تولماعاندارعا اسەر ەتسە، جازا ەڭ قاتاڭ تۇردە قولدانىلادى.
جاڭا تاجىريبەدە قوعامداستىقتىڭ مودەراتسياسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. ق ح ر سوت ورگاندارىنىڭ تۇسىندىرمەلەرىنە سايكەس، اكىمشىلەردىڭ ارەكەتسىزدىگى قىلمىستىق قۋدالاۋعا اكەلۋى مۇمكىن. پورنوگرافيالىق ماتەريالدار تاراتىلاتىن 30 نەمەسە ودان دا كوپ ادامنان تۇراتىن توپتاردى قۇرۋ جانە باسقارۋ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
تۇزەتۋلەردى قابىلداعانعا دەيىن قىتايدا مۇنداي كونتەنتتى جەكە تاراتۋ كوبىنەسە ەتيكالىق قىلىق بولىپ قاراستىرىلعان.
بۇعان دەيىن قىتاي كيبەرقاۋىپسىزدىك تۋرالى زاڭىن جاڭارتقانىن جازعان ەدىك.
