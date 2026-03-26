قىتاي جانارماي مەن ديزەل باعاسىن ءبىر ايدا ەكىنشى رەت كوتەردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ باعاسىن كوتەردى، دەپ حابارلايدى بەيجىڭدەگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
اگەنتتىك الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋىن جانە ولاردىڭ ىشكى نارىققا اسەرىن ازايتۋ ءۇشىن قولدانىستاعى باعا بەلگىلەۋ مەحانيزمى اياسىندا مۇناي ونىمدەرىنە ۋاقىتشا باعا باقىلاۋى ەنگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
24 -ناۋرىزدان باستاپ ستاندارتتى بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ ىشكى باعاسى تونناسىنا سايكەس 1160 يۋانعا (شامامەن 168 دوللار) جانە 1115 يۋانعا (شامامەن 161 دوللار) ءوستى. ورتالىقتاندىرىلعان باسقارىلاتىن مۋنيتسيپاليتەتتەر مەن اۆتونوميالىق ايماقتاردى قوسا العاندا، ءاربىر ايماق ءۇشىن ەڭ جوعارى بولشەك ساۋدا باعاسىنىڭ شەكتى ماندەرى بەلگىلەندى.
CNPC ،Sinopec جانە CNOOC سياقتى ءىرى مەملەكەتتىك كورپوراتسيالارعا، سونداي-اق باسقا دا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا نارىقتىق جەتكىزىلىمدى قامتاماسىز ەتۋ جانە مەملەكەتتىك باعا ساياساتىن قاتاڭ ساقتاۋ ءۇشىن مۇناي ونىمدەرىن ۇزدىكسىز ءوندىرۋ مەن لوگيستيكانى قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلدى.
ءتيىستى جەرگىلىكتى مەكەمەلەرگە تاريفتەردى قاداعالاۋدى كۇشەيتۋ، باعا بەلگىلەۋ تۋرالى زاڭداردى بۇزۋدىڭ الدىن الۋ جانە نارىقتىق ءتارتىپتى ساقتاۋ تاپسىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدا ستاندارتتى بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ باعاسى 10- ناۋرىزدان باستاپ تونناسىنا سايكەسىنشە 695 (100,90 دوللار) جانە 670 (97,20 دوللار) يۋانعا كوتەرىلدى.
ءبىز بۇعان دەيىن قىتاي بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ بولشەك ساۋدا باعالارىن كوتەرگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
ەركەجان سماعۇلوۆا