قىتاي شەتەلدە زاڭ بۇزعان ازاماتتارىنا ەلدەن شىعۋعا تىيىم سالماق
استانا. قازاقپارات - قىتايدا شەتەلدە ءجۇرىپ قۇقىقبۇزۋشىلىق جاساعان ازاماتتاردىڭ ەلدەن سىرتقا شىعۋىنا قاتىستى جاڭا شەكتەۋلەر كۇشىنە ەنەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قىتايدىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسى قابىلدانعان جاڭا قاۋلىعا سايكەس، شەتەلدە ءجۇرىپ مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك پەن ەل مۇددەسىنە قاتەر توندىرەتىن زاڭسىز نەمەسە قىلمىستىق ارەكەتتەر جاساعان قىتاي ازاماتتارىنىڭ ەلدەن شىعۋىنا ۋاقىتشا تىيىم سالىنادى.
مۇنداي ازاماتتار ءوز وتانىنا ورالعاننان كەيىن التى ايدان ءۇش جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە شەتەلگە شىعۋ قۇقىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن. جاڭا ەرەجەلەر بيىلعى 15 -قىركۇيەكتەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.