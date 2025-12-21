قىتاي دارەتحانالاردا تەمەكى شەگۋگە قارسى جاڭا ءادىس قولدانا باستادى
استانا. KAZINFORM — قىتاي قوعامدىق دارەتحانالاردا زاڭسىز تەمەكى شەگۋمەن كۇرەسۋ ءۇشىن جوعارى تەحنولوگيالىق شەشىم ەنگىزدى. «اقىلدى» شىنى پانەلدەرمەن جابدىقتالعان كابينالار ءتۇتىن انىقتالعان كەزدە بىردەن ءمولدىر اينەككە اينالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
The Standard باسىلىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، شىنجىن قالاسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىنداعى ساۋدا ورتالىقتارىنا «اقىلدى» شىنى پانەلدەرى بار دارەتحانالار ورناتىلدى.
قالىپتى جاعدايدا پانەلدەر بۇلىڭعىر بولىپ تۇرادى، بۇل كەلۋشىلەردىڭ قۇپيالىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى. الايدا، بىرەۋ ىشىندە تەمەكى شەگە باستاسا، اينەك بىردەن ءمولدىر اينەككە اينالادى. وسىلايشا ءتارتىپ بۇزۋشى ءبارىنىڭ الدىندا اشكەرە بولادى. ءار ەسىككە «تەمەكى شەگۋ ءمولدىر رەجيمدى ىسكە قوسادى» دەگەن ەسكەرتۋ بەلگىلەرى ىلىنگەن. بۇل جۇيە دارەتحانا كابينالارىندا تىعىلىپ تەمەكى شەگۋشىلەرمەن كۇرەسۋ ءۇشىن ەنگىزىلدى.
الەۋمەتتىك جەلى پايدالانۋشىلارى بۇل جاڭالىقتى جاقتاپ، حالىقتى پاسسيۆتى تۇتىننەن قورعاۋ ءۇشىن بۇكىل ەلدە ەنگىزۋگە شاقىردى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا ءداستۇرلى تەمەكىگە سۇرانىس ازايىپ، ەلەكتروندى تەمەكى مەن كاليان تانىمال بولىپ كەلە جاتقانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا