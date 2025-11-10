قىتاي ءومىردى 120 جىلعا دەيىن ۇزارتاتىن ءدارى جاساپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - شىنجىندەگى Lonvi Biosciences قىتايلىق ستارتاپى ءومىردى 120 جىلعا دەيىن ۇزارتاتىن ءدارى جاساپ جاتىر، دەپ حابارلايدى The New York Times.
امەريكالىق باسىلىم اتاپ وتكەندەي، Lonvi Biosciences ءجۇزىم ءدانىنىڭ سىعىندىسىندا كەزدەسەتىن قوسىلىستارعا نەگىزدەلگەن قارتايۋعا قارسى دارىلەر جاساپ شىعارۋمەن اينالىسادى.
كومپانيانىڭ مالىمدەۋىنشە، ولار ساۋ كلەتكالارعا زيانىن تيگىزەتىن قارتايعان كلەتكالاردى جوياتىن ەرەكشە مولەكۋلا شىعارعان.
جاريالانىمدا ءجۇزىم داندەرىنىڭ باتىس مادەنيەتىندە دە، ءداستۇرلى قىتاي مەديتسيناسىندا دا ەجەلدەن پايدالى تاعام بولىپ سانالعانى ايتىلعان.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، Lonvi Biosciences بەلسەندى مولەكۋلالاردىڭ جوعارى كونسەنتراتسياسى بار كاپسۋلالاردى ءوندىرۋ تەحنولوگياسىن جاساپ شىعارعان.
كومپانيا ءوزىنىڭ تابلەتكالارى سالاۋاتتى ءومىر سالتىمەن جانە ساپالى مەديتسينالىق كومەكپەن ۇيلەسكەندە ادامداردىڭ 100-دەن 120 جاسقا دەيىن ءومىر سۇرۋىنە كومەكتەسەدى دەپ سانايدى.
بۇعان دەيىن قىتايلىق دارىگەرلەر الەم بويىنشا العاش رەت روبوتتاندىرىلعان وتا جاساپ، 4200 شاقىرىمنان استام قاشىقتىقتا تۇرىپ كوز تورىنىڭ استىنا پرەپارات ەنگىزگەنىن جازعان ەدىك.
قازاقستاندا 100 جانە ودان دا ۇلكەنىرەك جاستاعى 448 ازامات بار ەكەنىن جازدىق. ەڭ جاسى ۇلكەن قازاقستاندىق ۇلىتاۋ وبلىسىندا تۇرادى، ول 115 جاسقا تولعان تۋعان كۇنىن اتاپ ءوتتى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا