قىتاي عالىمدارى العاش رەت ەشكىنىڭ بىرنەشە گەنەتيكالىق كوشىرمەسىن ءساتتى جاساپ شىعاردى
استانا. kazinform - قىتايداعى سولتۇستىك-باتىس اۋىل جانە ورمان شارۋاشىلىعى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ءۇي جانۋارلارىنىڭ ءدال كوشىرمەسىن جاساپ كوبەيتۋدى العاش رەت ءساتتى جۇزەگە اسىردى. بۇل تۋرالى Xinhua اگەنتتىگى جازدى.
مالىمەتكە سايكەس، عالىمدار ءسۇت بەرەتىن اسىل تۇقىمدى ەشكىنىڭ بىرەۋىن نەگىز ەتىپ الىپ، ودان بىرنەشە گەنەتيكالىق كوشىرمە جانۋارلار جاساعان. ناتيجەسىندە ءتورت ەركەك جانە ەكى ۇرعاشى لاق الىنعان.
زەرتتەۋشىلەر وتە ساپالى دەنە جاسۋشالارىن مۇقيات ءبولىپ الىپ، بۇكىل پروتسەستى جەتىلدىرگەن. سونىڭ ارقاسىندا ءبىر جانۋاردان بىرنەشە بىردەي ءتول الۋ مۇمكىندىگى پايدا بولدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءادىس بۇرىنعى مال ءوسىرۋ تاسىلدەرىنە قاراعاندا الدەقايدا جىلدام. ادەتتە ەشكىلەردى كوبەيتۋ ءۇشىن 8- 10 جىل كەرەك بولسا، جاڭا تەحنولوگيا بۇل ۋاقىتتى ايتارلىقتاي قىسقارتادى.