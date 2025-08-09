قىتاي بولاشاقتىڭ عارىشتىق اۋرۋحاناسىن قۇرماق
استانا. KAZINFORM - شەنجەن وزىق تەحنولوگيالار ۋنيۆەرسيتەتى مەن شانحاي ميكروسپۋتنيكتەر ينجەنەرلىك ورتالىعى بولاشاق عارىش اۋرۋحاناسىن بىرلەسىپ قۇرۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى سينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
جوبا عارىشكەرلەردىڭ دەنساۋلىعىن جاقسارتۋعا، اعزا جاعدايىن باقىلاۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە جانە وربيتادا تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
ول اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ مەن ەمدەۋدىڭ وزىق ادىستەرىن، سونداي-اق عارىشتىق مەديتسينا مەن بيولوگيا سالاسىنداعى شەشىمدەردى ازىرلەۋدى كوزدەيدى.
اۋرۋحانا مەديتسينالىق قۇرال-جابدىقتاردى سىناۋ، يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى قۇرۋ جانە الىس عارىش جاعدايىندا قولدانىلاتىن دارىلەردى ازىرلەۋ الاڭىنا اينالادى.
تاراپتار سونداي-اق الىس عارىشتىق اۋرۋحانالار مەن جۇلدىزارالىق كوشى-قون ءۇشىن نەگىزگى تەحنولوگيالاردى، ەكسپەريمەنتتەر مەن سىناقتاردى ازىرلەۋگە، سونداي-اق ۇزاق مەرزىمدى ميسسيالار مەن عارىشتىق تۋريزمگە قاتىسۋشىلاردىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە نازار اۋدارادى.
بۇعان دەيىن قىتايدا عارىشتى زەرتتەۋ جونىندەگى حالىقارالىق قاۋىمداستىق جۇمىس ىستەي باستاعانىن جازعان بولاتىنبىز.