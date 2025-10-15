قىتاي بۇكىل ەل بويىنشا كارتا سالىنبايتىن تەلەفون قىزمەتىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ءىرى تەلەكوممۋنيكاتسيالىق كومپانيالارى بۇكىل ەل بويىنشا ەلەكتروندى SIM- كارتا (eSIM) قىزمەتىن ۇسىنۋعا رۇقسات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ءۇش جەتەكشى بايلانىس وپەراتورلارى- China Telecom ،China Mobile جانە China Unicom بۇل قىزمەتتى رەسمي تۇردە ىسكە قوستى. الايدا، ابونەنتتەرگە eSIM قىزمەتىن قوسۋ ءۇشىن ءالى دە وپەراتور كەڭسەسىنە بارۋ قاجەت بولادى.
China Mobile eSIM تەحنولوگياسى سمارتفونداردى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار سمارت-ساعاتتاردى، پلانشەتتەردى جانە اۆتوكولىكتەرگە ەندىرىلگەن قۇرىلعىلاردى قوسا العاندا، بۇكىل ءونىم جەلىسىندە قولجەتىمدى بولاتىنىن حابارلادى.
وسى اپتانىڭ باسىندا Apple كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى تيم كۋك قىتايدىڭ Douyin قىسقا بەينە پلاتفورماسىندا رەسمي Apple Store تىكەلەي ەفيرىندە كۇتپەگەن جەردەن شىقتى، وندا ول قىتايدا تەك eSIM تەحنولوگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن iPhone Air سمارتفوندارىنىڭ شىعارىلاتىنىن جاريالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلعىعا الدىن الا تاپسىرىس 17-قازاندا باستالادى. iPhone Air قىتايداعى eSIM تەحنولوگياسىن پايدالاناتىن وپەراتورلار قولدايتىن جالعىز مودەل بولادى.
eSIM تەحنولوگياسى ءداستۇرلى SIM كارتاسىنىڭ بارلىق مۇمكىندىگىن تەلەفوننىڭ كىرىستىرىلگەن چيپىنە بىرىكتىرىپ، پايدالانۋشىلارعا فيزيكالىق كارتانى سالماي-اق داۋىستىق قوڭىراۋلار شالۋعا، ۇيالى دەرەكتەردى پايدالانۋعا جانە ماتىندىك حابارلار جىبەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن قىتاي قالالارى DeepSeek كومەگىمەن اقىلدى قالانى باسقارۋعا كوشكەنىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا