قىتاي باسىلىمدارى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساپارى تۋرالى نە جازىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي ب ا ق-تارى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارى مەن دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسىنا قاتىسۋىن كەڭىنەن جازدى.
قىتايدىڭ ورتالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جەتەكشى مەديا پلاتفورمالارى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساپارىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىنىڭ كورىنىسى رەتىندە باعالاپ، پرەزيدەنتتىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى باستامالارىنا ەرەكشە نازار اۋداردى.
قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ رەسمي باسىلىمى - «جەنمين جيباو» (人民日报) گازەتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوزدەرى تۋرالى ماتەريال جاريالادى. باسىلىم قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قىتايعا كەلگەنىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەل باسشىلارىنىڭ قازاق-قىتاي قارىم-قاتىناستارىنىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارى جونىندەگى پىكىر الماسۋىنا كەڭىنەن توقتالعان.
«جەنمين جيباو» قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ تۇراقتى دامىپ كەلە جاتقانىن، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ «التىن وتىز جىلدىقتىڭ» جاڭا كەزەڭىن بىرلەسىپ قالىپتاستىرىپ جاتقانىن اتاپ كورسەتتى.
قىتايدىڭ باس مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى - «شينحۋا» پرەزيدەنتتىڭ ساپارىنا ارنالعان بىرنەشە ماقالا جاريالادى. اگەنتتىك مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىتايعا ساپارىنىڭ رەسمي باعدارلاماسىن، قىتاي باسشىسىمەن كەلىسسوزدەرىن جانە دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسىنداعى ءسوزىن جان-جاقتى قامتىدى.
«شينحۋا» قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءوز سوزىندە قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋعا جانە ونى مەملەكەتتىك باسقارۋ، ونەركاسىپ، كولىك پەن ءبىلىم بەرۋ سالالارىنا ەنگىزۋگە باسىمدىق بەرىپ وتىرعانى جونىندەگى ءسوزىن كەلتىردى. سونداي-اق باسىلىم پرەزيدەنتتىڭ حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا قاتىستى ۇستانىمىنا نازار اۋداردى.
قىتايدىڭ مەملەكەتتىك تەلەراديو كورپوراتسياسى - CCTV مەملەكەت باسشىسىنىڭ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنداعى سوزىنەن ارنايى بەينەماتەريالدار جاريالادى. قىتايلىق اۋديتوريا پرەزيدەنتتىڭ ءسوزىنىڭ قازاق جانە قىتاي تىلدەرىندەگى ۇزىندىلەرىمەن تانىستى.
قىتايدىڭ ءىرى حالىقارالىق مەديالارىنىڭ ءبىرى - China News Service (中新社) الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي پاراقشالارىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭگە قىتاي تىلىندە العىس بىلدىرگەن ءساتىن ءبولىستى. بەينەماتەريالدار از ۋاقىت ىشىندە كوپ قارالىم جيناپ، الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى جىلى پىكىر جازىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار China News Service پرەزيدەنتتىڭ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسىنداعى ءسوزىنىڭ قىتاي تىلىندەگى كىرىسپەسىن جەكە بەينەروليك رەتىندە جاريالادى. وندا مەملەكەت باسشىسى كونفەرەنتسيانى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىرىپ، فورۋمنىڭ جاھاندىق جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ديالوگتى دامىتۋداعى ماڭىزىن اتاپ وتكەن.
قىتايدىڭ حالىقارالىق باعىتتاعى Phoenix TV (凤凰卫视) تەلەارناسى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن جاھاندىق باسقارۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى كوزقاراسىنا كەڭىنەن توقتالدى. ارنا قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسيا جانە جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋ سالاسىنداعى باستامالارىن اتاپ ءوتتى.
ال گونكونگتاعى جەتەكشى قىتاي تىلىندەگى باسىلىمداردىڭ ءبىرى - Wen Wei Po (文匯報) پرەزيدەنتتىڭ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسىنداعى بايانداماسىن جاريالاپ، قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋ ستراتەگياسىنا جانە تسيفرلىق ەكونوميكانى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى جوسپارلارىنا نازار اۋداردى.
قىتايلىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ ماتەريالدارىندا قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ۇمتىلىسى، ەلدىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسيا باعىتىنداعى باستامالارى جانە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي ديالوگتىڭ قارقىندى دامۋى كەڭىنەن كورىنىس تاپتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارى قىتاي قوعامىنىڭ عانا ەمەس، حالىقارالىق مەديا كەڭىستىكتىڭ دە نازارىن اۋدارىپ، قازاقستاننىڭ وڭىرلىك جانە جاھاندىق دەڭگەيدەگى ماڭىزدى باستامالارىنا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى كونفەرەنتسيادا ءسوز سويلەگەنىن حابارلاعانبىز
مۇقتار مۇرات