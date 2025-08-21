قىتاي اتوم رەاكتورلارىنىڭ سانىن ەكى ەسە ارتتىرادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي الداعى 10 جىلدا اتوم رەاكتورلارىنىڭ سانىن ەكى ەسە ارتتىرادى. كورشى ەل اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرە باستادى. ماقسات - ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى تۇبەگەيلى شەشۋ.
وسى ورايدا جوبالاردى قارجىلاندىرۋ كولەمى دە ايتارلىقتاي ۇلعايعان. يادرولىق ەنەرگوبلوكتاردىڭ قۇرىلىسى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر.
قىتاي ۇكىمەتى اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋعا كۇش سالىپ جاتىر. اسىرەسە 2022 -جىلدان بەرى بۇل سالاعا ەرەكشە ءمان بەرىلە باستادى. قازىر 28 يادرولىق ەنەرگوبلوكتىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. ونىڭ 11-ءى الداعى بەس جىلدا ىسكە قوسىلادى. قۇرىلىس قارقىندى ءجۇرىپ جاتقان ايماقتىڭ ءبىرى شاندۋن. مۇندا حايان ا ە س- ءى سالىنىپ جاتىر. قازىر التى ەنەرگوبلوكتان تۇراتىن نىساننىڭ ءۇشىنشىسى مەن ءتورتىنشىسى تۇرعىزىلۋدا. بۇگىندە ماماندار قۇرىلىستىڭ ەڭ كۇردەلى كەزەڭىن اياقتاعان. ولار سالماعى 419 توننالىق ءىرى مودۋلدى ءساتتى ورناتتى. بۇل ا ە س قۇرلىسىنداعى ەڭ ماڭىزدى بولىگى سانالادى. قوس نىساندى 2027 -جىلى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. جۇزەگە اسسا ا ە س-ءتىڭ جىلدىق قۋاتى 40 ميلليارد كيلوۆات-ساعات ەنەرگياعا دەيىن ارتادى. بۇل شاندۇڭ پروۆينيتسياسىنىڭ تەڭ جارتىسىن تۇراقتى ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتۋگە جەتەدى.
نان سياوفەي، «حاياڭ» ا ە س جوباسىنىڭ جەتەكشىسى:
- حايان اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ اۋماعىنا التى ەنەرگوبلوك سالىنادى. قازىر ەكى بلوك جۇمىس ىستەپ تۇر. تاعى ەكەۋى سالىنىپ جاتىر. التاۋى تولىق ىسكە قوسىلعاندا جىلدىق قۋاتى 70 ميلليون حالىقتىڭ سۇرانىسىن قامتاماسىز ەتۋگە جەتەتىن بولادى. ال قورشاعان ورتاعا بولىنەتىن كومىرقىشقىل گازىنىڭ كولەمى ايتارلىقتاي تومەندەيدى. سونىمەن قاتار ۋەزدىك دەڭگەيدەگى 25 قالانى ەكولوگيالىق تازا جىلۋ ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتە الامىز.
قىتايلار اتوم ەلەكتر ستانسيالارىن كوبەيتۋ ارقىلى ەلدىڭ شىعىسىنداعى ەنەرگيا تاپشىلىعىن جويۋدى كوزدەيدى. قازىر ەل اۋماعىندا جالپى سانى 60-قا جۋىق رەاكتور تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر. ال 2035 -جىلعا قاراي ەنەرگوبلوك سانى 100-دەن اسىرىلماق. جوسپار جۇزەگە اسسا قىتاي ا ق ش پەن فرانسيا سياقتى يادرولىق دەرجاۆالاردىڭ الدىنا شىعادى. بۇل كورشى ەلگە يادرولىق تەحنولوگيالاردى شەت ەلدەرگە دە ەكسپورتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
24.kz