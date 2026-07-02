قىتاي Astana AI Film Festival فەستيۆالىنىڭ رەسمي سەرىكتەسىنە اينالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن بەيجىڭ قالاسىنداعى Shougang پاركىندە Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) فەستيۆالىنىڭ رەسمي تانىستىرىلىمى جانە AI- كينو مەن تەلەۆيدەنيە سالاسىنداعى قازاقستان قىتاي يننوۆاتسيالىق الماسۋ فورۋمى ءوتتى.
ءىس-شارا ەكى ەلدىڭ جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ، كينوستۋديالارىنىڭ، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ، عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىقتارىنىڭ، ينۆەستورلارىنىڭ، AI- ازىرلەۋشىلەرىنىڭ جانە كينويندۋستريا وكىلدەرىن باسىن قوستى. فورۋم اياسىنداعى ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى - Astana AI Film Festival قورى مەن Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co. ،Ltd. كومپانياسى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلۋى بولدى. قۇجات AI- كينو، AIGC تەحنولوگيالارى، عىلىمي-فانتاستيكالىق كونتەنت، ينۆەستيتسيالار جانە حالىقارالىق ديستريبۋتسيا باعىتتارىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋدى كوزدەيدى. كەلىسىمگە سايكەس قىتايلىق كومپانيا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى Astana AI Film Festival فەستيۆالىنىڭ رەسمي سەرىكتەسى بولادى.
- قىتاي - جاھاندىق AI- كينو ەكوجۇيەسىن دامىتۋداعى نەگىزگى سەرىكتەستەردىڭ ءبىرى. مۇندا الەمدەگى ەڭ قۋاتتى تەحنولوگيالىق كومپانيالار، تالانتتى اۆتورلار جانە سيفرلىق كونتەنتتىڭ ەڭ ءىرى نارىعى شوعىرلانعان. بۇل مەموراندۋمعا قول قويۋ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى كرەاتيۆتى يندۋستريالار سالاسىنداعى جۇيەلى ىنتىماقتاستىقتىڭ باستاماسى بولادى، - دەدى Astana AI Film Festival فەستيۆالىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى ءارى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى الماس جالي.
تانىستىرىلىم بارىسىندا ۇيىمداستىرۋشىلار 1-3-قازان ارالىعىندا Astana Ai Week اياسىندا استانادا وتەتىن Astana Ai Film Festival فەستيۆالىنىڭ حالىقارالىق تۇجىرىمداماسىن ۇسىندى.
- جاساندى ينتەللەكت كينو ءتىلىن وزگەرتىپ، شىعارماشىلىقتى شىن مانىندە جاھاندىق دەڭگەيگە شىعارىپ وتىر. بۇگىندە دارىندى اۆتور الەمنىڭ كەز كەلگەن نۇكتەسىنەن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى فيلم جاساي الادى. سوندىقتان Astana AI Film Festival - جوبانىڭ شىققان ەلىنە ەمەس، يدەيانىڭ قۋاتىنا، وقيعانىڭ ساپاسىنا جانە ونىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ دەڭگەيىنە باسىمدىق بەرەتىن اشىق حالىقارالىق الاڭ رەتىندە قۇرىلىپ وتىر. قىتايمەن ىنتىماقتاستىق ەكى ەلدىڭ اۆتورلارى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى دەپ سەنەمىز، - دەدى Astana AI Film Festival فەستيۆالىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى ءارى كرەاتيۆتى ديرەكتورى ايزاتۋللا حۋسسەين.
ءىس-شارا قازاقستان- قىتاي AI- كينو جانە تەلەۆيدەنيە سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق الماسۋ فورۋمىمەن جالعاستى. ساراپتامالىق سەسسيالار مەن پانەلدىك پىكىرتالاستار بارىسىندا جەتەكشى كينوستۋديالاردىڭ، تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ جانە عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىقتارىنىڭ وكىلدەرى كينەماتوگرافيادا جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋ، AI كونتەنتتى دامىتۋ، شىعارماشىلىق ۇدەرىستەردىڭ ترانسفورماتسياسى، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق تەتىكتەرى جانە بىرلەسكەن جوبالاردى الەمدىك نارىققا شىعارۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى. پىكىرتالاستارعا PixVerse Ai، China Film Group جانىنداعى جاساندى ينتەللەكت عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى، Bauhinia Films (Shenzhen) Co. ،Ltd. چجۋنگۋانتسۋن عىلىمي-فانتاستيكالىق يندۋستريا يننوۆاتسيالىق ورتالىعى جانە قىتايدىڭ AIGC سالاسىنداعى باسقا دا جەتەكشى كومپانيالارىنىڭ باسشىلارى مەن وكىلدەرى قاتىستى.
فورۋم قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار جاساندى ينتەللەكت، كينويندۋستريا جانە سيفرلىق كرەاتيۆتى تەحنولوگيالار سالالارىندا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا نيەتتى ەكەندەرىن راستادى.
ەسكە سالايىق، Astana AI Film Festival 2026 -جىلدىڭ كۇزىندە استانادا ءوتىپ، AI- كينو سالاسىنداعى ەڭ ءىرى حالىقارالىق ءىس-شارالاردىڭ بىرىنە اينالادى. فەستيۆال اياسىندا جالپى جۇلدە قورى 1 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن حالىقارالىق بايقاۋ، كونفەرەنسيا، جوبالار پيتچينگى، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت، كينو جانە سيفرلىق شىعارماشىلىق سالالارىنداعى الەمدىك جەتەكشى ساراپشىلاردىڭ كەزدەسۋلەرى وتەدى.