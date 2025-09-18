قىتاي الەمدەگى ەڭ ۇزاق اۋە رەيسىن ىسكە قوسپاق
استانا. KAZINFORM - جەلتوقساندا China Eastern Air Holding اۋە كومپانياسى الەمدەگى ەڭ ۇزاق اۋە رەيسىن ىسكە قوسادى. جاڭا باعىت شاڭحايدان بۋەنوس-ايرەسكە دەيىنگى رەيستى قامتيدى.
Zhongguo Wang باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، شامامەن 20 مىڭ شاقىرىمعا سوزىلاتىن بۇل اۋە قاتىناسى ەكى مەگاپوليستىڭ اراسىنداعى جول ۋاقىتىن 25 ساعاتقا دەيىن قىسقارتپاق.
ۇزاق قاشىقتىق پەن ۇشاقتاردىڭ تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەرىنە بايلانىستى رەيس بارىسىندا جاڭا زەلانديادا ارالىق قونۋ جوسپارلانعان.
ءداستۇرلى باعىتتار ەۋروپا نەمەسە سولتۇستىك امەريكا ارقىلى بىرنەشە اۋىسىمدى قاجەت ەتسە، جاڭا رەيس جالپى ۋاقىتتى 30 ساعاتتان 25 ساعاتقا دەيىن ازايتادى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، وڭتۇستىك امەريكانىڭ ءىرى استانالارىن بەيجىڭ جانە شاڭحايمەن تىكەلەي بايلانىستىراتىن تۇراقتى اۋە قاتىناستارى قىتايدىڭ حالىقارالىق اۋە جەلىسىن وسى ەڭ الىس نارىققا دەيىن كەڭەيتۋگە جول اشادى.
قازىرگى ۋاقىتتا ەڭ ۇزاق «تىكەلەي» رەيس رەكوردى Air China كومپانياسىنا تيەسىلى. ول پەكين مەن سان-پاۋلۋ اراسىنداعى باعىتتى مادريد ارقىلى جۇزەگە اسىرادى.
بۇعان دەيىن گونكونگتان قازاقستانعا تىكەلەي رەيستەر اشۋ جوسپارلانىپ وتىرعانى حابارلانعان ەدى.