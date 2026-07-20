قىتاي ادامتەكتەس روبوت شىعارۋدان كوش باستاپ تۇر
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قىتاي 400 دەن استام ادامتەكتەس روبوت جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ ونەركاسىپ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگىنىڭ (MIIT) دۇيسەنبى كۇنى جاريالانعان مالىمەتى بويىنشا، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قىتايدا 400-دەن استام تولىق گۋمانويدتى روبوت جاسالدى، بۇل الەمدىك جالپى كولەمنىڭ جارتىسىنان استامىن قۇرايدى.
بۇل حالىقارالىق باسەكەلەستىكتە ارتىقشىلىعى بار ەلدىڭ روبوتوتەحنيكا سالاسىنىڭ قارقىندى دامۋىن كورسەتەدى.
قىتايدا جاسالعان ءتورت اياقتى روبوتتار الەمدىك ساتىلىمنىڭ شامامەن %70- ىن قۇرادى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ 100 مىڭنان استام گۋمانويدتى روبوت شىعاراتىنى حابارلانعان ەدى.