قىتاي ا ق ش كەمەلەرىنە پورتتىق الىمدى كەيىنگە شەگەردى
استانا. قازاقپارات - قىتاي ا ق ش كەمەلەرىنە ارنايى پورتتىق الىم ەنگىزۋدى ءبىر جىلعا كەيىنگە شەگەردى. قوس تاراپ كۋالا-لۋمپۋردا وتكەن ساۋدا كەلىسسوزدەرىنەن كەيىن ءتيىستى مامىلەگە كەلدى.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ كولىك مينيسترلىگى حابارلادى. بۇعان دەيىن ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ قىتايدىڭ كەمە جاساۋ سالاسىنا قارسى شارالاردى ءبىر جىلعا توقتاتا تۇرۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلگەن ەدى. ساراپشىلار بۇل قادامدى قوس ەل اراسىنداعى ساۋدا قاتىناستارىنداعى شيەلەنىستى رەتتەۋگە ىقپال ەتەدى دەپ وتىر.
24.kz