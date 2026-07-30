قىتاي اۋە كومپانياسى استانا -قۇلجا باعىتىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ باسشىلىعى مەن قىتايدىڭ Urumqi Air اۋە كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جاڭا حالىقارالىق اۋە قاتىناسىن دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.
كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى - استانا مەن قۇلجا قالالارى اراسىندا تۇراقتى اۋە رەيستەرىن اشۋ بولدى.
- الدىن الا جوسپارعا سايكەس، رەيستەردى بيىلعى قىركۇيەك ايىنان باستاپ اپتاسىنا 2- 3 رەت ورىنداۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار Urumqi Air وكىلدەرى استانا حالىقارالىق اۋەجايىن ەۋروپا باعىتىنداعى رەيستەر ءۇشىن ترانزيتتىك اۆياتسيالىق حاب رەتىندە پايدالانۋ مۇمكىندىگىنە قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى.
تاراپتار حالىقارالىق باعىتتار جەلىسىن كەڭەيتۋ الەۋەتىن، ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى شارتتارىن جانە حالىقارالىق اۋە قاتىناسىن ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا جاڭا باعىتتا پايدالانىلۋى جوسپارلانعان اۋە كەمەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- اڭگىمە قىتايدا وندىرىلگەن زاماناۋي وڭىرلىك جولاۋشىلار ۇشاعى - Comac C909 تۋرالى بولىپ وتىر. رەيستەر ىسكە قوسىلعان جاعدايدا، بۇل اۋە كەمەسى العاش رەت استانا حالىقارالىق اۋەجايىنا تۇراقتى رەيستەر ورىندايتىن بولادى، - دەپ ءمالىم ەتتى اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، استانا حالىقارالىق اۋەجايى حالىقارالىق باعىتتار سانىن كوبەيتۋ، شەتەلدىك اۋە كومپانيالارىمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە جولاۋشىلار مەن ترانزيتتىك تاسىمالدى دامىتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ كەلەدى.
Urumqi Air قىتايدا 2014-جىلى قۇرىلعان. كومپانيانىڭ نەگىزگى بازاسى قىتايدىڭ شىڭجاڭ ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى ءۇرىمجى قالاسىندا ورنالاسقان. اۋە كومپانياسى ىشكى جانە حالىقارالىق باعىتتار بويىنشا 50-دەن استام رەيس ورىندايدى. ونىڭ اۋە پاركىندە 15 ۇشاق بار، ونىڭ ىشىندە Boeing 737 جانە Comac C909 اۋە كەمەلەرى پايدالانىلادى.