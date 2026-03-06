قىتاي 5 جىل ىشىندە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي 15- بەسجىلدىق كەزەڭىندە (2026-2030) ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
ءتيىستى ماقسات «قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك دامۋىنىڭ 15- بەسجىلدىق جوسپارىنا ارنالعان نۇسقاۋلىق» جوباسىنا ەنگىزىلگەن. قۇجات 5-12 -ناۋرىز ارالىعىندا بەيجىڭدەگى حالىق جينالىستارىنىڭ ۇلكەن زالىندا ءوتىپ جاتقان 14- بۇكىل قىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ ءتورتىنشى سەسسياسىندا قاراستىرىلدى.
ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن جوسپاردا «سالاۋاتتى قىتاي» قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋ جانە ەلدى سپورتتىق دەرجاۆاعا اينالدىرۋ قاجەتتىلىگى اتالىپ وتكەن.
15- بەسجىلدىق جوسپاردا قارتايۋعا قارسى كۇرەستىڭ ماڭىزدىلىعى، سونىڭ ىشىندە گەرياتريالىق ورتالىقتارداعى مەيىربيكەلىك توسەك- ورىنداردىڭ ۇلەسىن %73- عا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلارى دا اتاپ وتىلگەن.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى قىتايداعى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 79 جاسقا جەتتى. سالىستىرمالى تۇردە، قازاقستاندا بۇل كورسەتكىش 75,44 جىلدى قۇرادى.
ءبىز بۇعان دەيىن بەيجىڭدە «ەكى سەسسيا» وتىرىسى باستالعانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا