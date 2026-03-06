ق ز
    قىتاي 5 جىل ىشىندە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - قىتاي 15- بەسجىلدىق كەزەڭىندە (2026-2030) ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.

    Китай намерен увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет
    Фото: Синьхуа

    ءتيىستى ماقسات «قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك دامۋىنىڭ 15- بەسجىلدىق جوسپارىنا ارنالعان نۇسقاۋلىق» جوباسىنا ەنگىزىلگەن. قۇجات 5-12 -ناۋرىز ارالىعىندا بەيجىڭدەگى حالىق جينالىستارىنىڭ ۇلكەن زالىندا ءوتىپ جاتقان 14-  بۇكىل قىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ ءتورتىنشى سەسسياسىندا قاراستىرىلدى.

    ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن جوسپاردا «سالاۋاتتى قىتاي» قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋ جانە ەلدى سپورتتىق دەرجاۆاعا اينالدىرۋ قاجەتتىلىگى اتالىپ وتكەن.

    15- بەسجىلدىق جوسپاردا قارتايۋعا قارسى كۇرەستىڭ ماڭىزدىلىعى، سونىڭ ىشىندە گەرياتريالىق ورتالىقتارداعى مەيىربيكەلىك توسەك- ورىنداردىڭ ۇلەسىن %73- عا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلارى دا اتاپ وتىلگەن.

    ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى قىتايداعى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 79 جاسقا جەتتى. سالىستىرمالى تۇردە، قازاقستاندا بۇل كورسەتكىش 75,44 جىلدى قۇرادى.

    ءبىز بۇعان دەيىن بەيجىڭدە «ەكى سەسسيا» وتىرىسى باستالعانىن حابارلاعان ەدىك.

    اۆتور

    ەركەجان سماعۇلوۆا

    Бақытжол Кәкеш
