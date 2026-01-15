قىتاي 2025 -جىلى رەكوردتىق ساۋدا پروفيتسيتىنە قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سىرتقى ساۋدا اينالىمى 2025 -جىلى جىلدىق ءمانى بويىنشا %3,8- عا ءوستى. ق ح ر باس كەدەن باسقارماسىنىڭ (ب ك ب) مالىمەتىنشە، ەلدىڭ ساۋدا تەڭگەرىمى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، شامامەن 1,19 تريلليون دوللاردى قۇرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ح ر وتكەن جىلعى سىرتقى ساۋداسىنىڭ جيىنتىق كولەمى 45,47 تريلليون يۋاندى (شامامەن 6,48 تريلليون ا ق ش دوللار) قۇرادى. بۇل رەتتە تاۋار ەكسپورتى 26,99 تريلليون يۋانعا جەتتى، بۇل %6,1- عا ءوسىمدى بىلدىرەدى، ال يمپورت %0,5- عا ءوسىپ، 18,48تريلليون يۋاندى قۇراعان.
قىتاي 240 ەل جانە ايماقپەن ساۋدا قارىم- قاتىناسىن ساقتاپ كەلەدى، بۇل رەتتە ولاردىڭ 190-ىمەن وڭ ءوسىم تىركەلگەن. «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىنا قاتىسۋشى ەلدەرمەن ساۋدا كولەمى 23,6 تريلليون يۋانعا جەتتى، ءوسىم %6,3- عا ارتىپ، ەلدىڭ جيىنتىق سىرتقى ساۋدا اينالىمىنىڭ %51,9- ىن قامتاماسىز ەتتى. اسەان (%8)، لاتىن امەريكاسى (%6,5) جانە افريكا (%18,4) ەلدەرىمەن ساۋدادا دا ايتارلىقتاي ءوسىم بايقالعان.
بكب وكىلدەرى قول جەتكىزىلگەن كورسەتكىشتەر قىتايعا تاريحي رەكوردتاردى جاڭارتۋعا جانە تاۋار ساۋداسى سەكتورىنداعى جەتەكشى الەمدىك دەرجاۆا رەتىندەگى مارتەبەسىن راستاۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
2026 -جىلعا ارنالعان بولجامدى باعالاي وتىرىپ، ۆەدومستۆو سىرتقى ورتاداعى بەلگىسىزدىكتىڭ كۇتىلەتىن فاكتورلارى جانە حالىقارالىق ساۋدا سەكتورىنا قىسىمنىڭ جالعاسۋىنا نازار اۋداردى. سونىمەن قاتار، ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ تۇراقتى نەگىزى، ونىڭ ارتىقشىلىقتارى جانە جوعارى الەۋەتى وزگەرىسسىز قالاتىنى، بۇل ارى قاراي تۇراقتى دامۋ ءۇشىن نەگىز جاسايتىنى اتاپ وتىلگەن.
زارينا تۋعانبايەۆا