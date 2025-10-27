قىسقا ارنالعان اياق كيىم باعاسى وڭىرلەردە قانشادان باستالادى
قازاقستاننىڭ 16 ءىرى قالاسىنداعى قىسقا ارنالعان جىلى اياق كيىم باعاسى 12 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 230 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى وڭىرلەردەگى ەتىكتىڭ ەڭ ارزان مەن ەڭ قىمباتى قايدا ساتىلاتىنىن ءبىلدى.
شىمكەنت قالاسىندا باعا الشاق. ايەلدەرگە ارنالعان ەتىك باعاسى 36000 - 220000 تەڭگە ارالىعىندا. ال ەر ادامدارعا ارنالعان اياق كيىم باعاسى 20 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 230 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
الماتى قالاسىندا دا باعا جوعارى. مۇندا تازا بىلعارىدان تىككەن ەتىكتەردى 35 000 - 120 000 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ەرلەرگە ارنالعانى - 16 000 - 100 000 تەڭگە.
استانا قالاسىندا ايەلدەرگە ارنالعان ەتىك قۇنى 25 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 100 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتتى. ال ەرلەرگە ارنالعانى 19400 تەڭگەدەن باستالادى.
قاراعاندىدا دا (ايەلدەرگە ارنالعانى 25000 - 150000 تەڭگە، ەرلەردىڭ اياق كيىمى 30000 - 120 تەڭگە) باعا وسى شامالاس.
ەلىمىزدىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندەگى اقتوبە، ورال، قوستاناي قالالارىندا دا باعا جوعارى. اقتوبە قالاسىندا ەتىك باعاسى 33500 - 160000 تەڭگە، ال ەرلەر اياق كيىمى 40000 - 120000 تەڭگە ارالىعىندا. قوستانايدا 25000 - 100000 جانە 21000 - 130000 تەڭگە ارالىعىندا.
قىزىلوردا مەن پاۆلوداردا باعا قولجەتىمدى. قىزىلوردادا ايەلدەرگە ارنالعان اياق كيىم 15 - 20 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. ال ەرلەر اياق كيىمى - 20 مىڭ تەڭگە. پاۆلوداردا باعا - 12000 - 24000 تەڭگە ارالىعىندا. بۇل ايەلدەرگە ارنالعان بىلعارى اياق كيىم باعاسى. ال ەرلەرگە ارنالعانى - 14000 - 39000 تەڭگە.
تالدىقورعاندا ايەلدەرگە ارنالعان ەتىك باعاسى 25000 - 90000 تەڭگە ارالىعىندا. ەرلەرگە ارنالعان اياق كيىم باعاسى - 20000 - 55000 تەڭگە. قونايەۆ قالاسىندا ەتىكتى 20000 - 75000 تەڭگەگە (ايەلدەرگە) جانە 22000 تەڭگەگە (ەرلەر) ساتىپ الۋعا بولادى.
قازىر الماتى مەن شىمكەنتتە اياق كيىم باعاسى جوعارى. مۇندا ءتۇرلى برەند اياق كيىمدەرىن ساتىپ الۋعا بولادى. تازا بىلعارىدان تىككەنى ساپاسىنا قاراي باعاسىن قويادى.
ال قىزىلوردا، پاۆلودار مەن تارازدا باعا وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا تومەن.
ايتا كەتەيىك، قىسقا ارنالعان جىلى اياق كيىم باعاسىنا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتەدى. ولار: ماتەريالى، برەند، ۆاليۋتا باعامى مەن ليگوستيكا.
جالپى العاندا باعا وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا تۇراقتى، كۇرت ءوسىم بايقالمايدى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا