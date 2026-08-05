قۇمىرسقا ساۋداسى قىزىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - كەنيادا ارنايى كاپسۋلالارعا سالىنعان مىڭداعان قۇمىرسقا ەۋروپاعا زاڭسىز تاسىمالدانىپ جاتىر. جولاۋشىلاردىڭ جۇگىنەن ەلدىڭ جابايى تابيعاتتى قورعاۋ قىزمەتكەرلەرى ونى ءجيى انىقتايدى.
قۇمىرسقانىڭ بۇل ءتۇرىن ەۋروپالىق جاستار حوببي رەتىندە وسىرەدى. الىپ وراقشى قۇمىرسقا انالىعىنىڭ نارىقتىق قۇنى 200 ەۋرودان اسادى. كەنيادان جابايى جانۋارلاردى الىپ شىعۋعا تىيىم سالىنعان. ەلدەگى براكونەرلىك دەڭگەيىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى قاتاڭ زاڭدار قابىلدانعان. بۇل زاڭدار ەڭ الدىمەن پىلدەر مەن ءمۇيىزتۇمسىقتاردى قورعاۋعا باعىتتالعانىمەن، قۇمىرسقالاردى زاڭسىز الىپ شىققانى ءۇشىن دە تۇرمە جازاسى نەمەسە ءىرى كولەمدە ايىپپۇل قاراستىرىلعان.
سوڭعى جىلدارى جابايى جانۋارلاردىڭ ينتەرنەت ارقىلى زاڭسىز ساۋداسى ايتارلىقتاي ءوستى. ەسىرتكى ساۋداسى سياقتى باسقا قىلمىستىق ارەكەتتەرمەن سالىستىرعاندا، بۇل سالادا تابىس جوعارى، ال تاۋەكەل الدەقايدا تومەن. زەرتتەۋشىلەر توبى 60 ونلاين پلاتفورمانى تالداپ، باعالارى كورسەتىلگەن 260 مىڭنان استام حابارلاندىرۋدى انىقتادى. ونداعى جانۋارلاردىڭ جالپى قۇنى شامامەن 58 ميلليون ەۋرونى قۇرادى. الايدا بۇل ەسەپكە جاندىكتەر ەنگىزىلمەگەن.
«ەگەر جابايى جانۋارلاردىڭ ينتەرنەتتەگى زاڭسىز ساۋداسىنىڭ بۇكىل نارىعىن باعالايتىن بولساق، ونىڭ كولەمى ميللياردتاعان ەۋروعا جەتۋى مۇمكىن»، دەيدى زەرتتەۋشى راسسەل گرەي.
قۇمىرسقالاردىڭ زاڭسىز تاسىمالدانۋىنىڭ سالدارى ەۋروپادا، ونىڭ ىشىندە گەرمانيادا دا بايقالا باستادى. سولتۇستىك افريكادان شىققان Tapinoma magnum ءتۇرىنىڭ قۇمىرسقا كولونيالارى ەلەكتر تاراتۋ قالقاندارىنا ۇيا سالىپ، گەرمانيانىڭ وڭتۇستىگىندە ەلەكتر قۋاتى مەن ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ ءجيى ۇزىلۋىنە سەبەپ بولىپ ءجۇر. وسى ماسەلەنى تالقىلاۋ ءۇشىن 2025 -جىلدىڭ جازىندا اۋستريا، شۆەيساريا جانە گەرمانيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى ارنايى «قۇمىرسقالار كونفەرەنسياسىنا» جينالدى.
24.kz