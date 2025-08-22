قىركۇيەكتەن باستاپ زەينەتاقى تولەمىنىڭ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت 2025 -جىلعى 18-تامىزداعى قاۋلىسىمەن زەينەتاقى تولەمدەرى مەن ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنا (ب ج ز ق) جارنالاردى ۇستاۋ ءتارتىبىن رەتتەيتىن ءبىرقاتار نورماتيۆتىك اكتىگە وزگەرىستەر ەنگىزدى.
تۇزەتۋلەر 2023 -جىلى بەكىتىلگەن ەرەجەلەرگە قاتىستى جانە ماقساتى - زەينەتاقى تاعايىنداۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتۋ، پرواكتيۆتى قىزمەت كورسەتۋدى كۇشەيتۋ جانە ەسەپ ايىرىسۋ ءتارتىبىن ناقتىلاۋ.
نەگىزگى وزگەرىستەر:
تولەمدى اۆتوماتتى تۇردە تاعايىنداۋ
ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى جىل سايىن 1 - ناۋرىزعا دەيىن «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىمەن دەرەكتەردى سالىستىرىپ وتىرادى. بۇل زەينەت جاسىنا جەتكەن، ءبىراق ءوتىنىش بەرمەگەن ازاماتتارعا تولەمدى پرواكتيۆتى تۇردە تاعايىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قاراجات الۋشىلاردىڭ بانك شوتىنا اۆتوماتتى تۇردە اۋدارىلادى.
ەلەكتروندىق ءوتىنىم
ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى مەن مەملەكەتتىك كورپوراتسيا اراسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىل تسيفرلىق فورماتقا كوشىرىلەدى. ەندى سالىمشىنىڭ تولەم الۋعا كەلىسىمى ەلەكتروندى تۇردە تىركەلەدى.
تولەمدى قايتا ەسەپتەۋ
زەينەتاقى تولەمى ءوتىنىش بەرگەن كۇننەن نەمەسە ەلەكتروندىق ءوتىنىمدى تىركەۋ كۇنىنەن باستاپ تاعايىندالادى جانە زەينەت جاسىنا جەتكەنگە دەيىن نەمەسە جيناق تولىق تاۋسىلعانعا دەيىن جۇزەگە اسىرىلادى. ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى جىل سايىن تولەم مولشەرىن وزدىگىنەن قايتا ەسەپتەيدى.
ەرەكشە جاعداي
قازاقستان ازاماتتىعىنان ايرىلۋ، شەتەلگە تۇراقتى تۇرۋعا كەتۋ نەمەسە قۇجاتتىڭ جارامسىز دەپ تانىلۋى جاعدايىندا تولەم ەرەجەدە كوزدەلگەن تارتىپپەن توقتاتىلادى.
ادام قايتىس بولعان جاعدايداعى تولەم
قايتىس بولعان سالىمشىنىڭ تۋىستارىنا جەرلەۋگە ءبىرجولعى تولەم كوزدەلگەن. ول 94 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن (ا ە ك) اسپايدى، ءبىراق شوتتاعى جيناق سوماسىنان كوپ ەمەس. ەگەر وسى تولەمنەن كەيىنگى قالدىق ەڭ تومەنگى زەينەتاقى مولشەرىنەن از بولسا، ول دا وتباسى مۇشەلەرىنە اۋدارىلادى.
ورتاشا ايلىق تابىستى الماستىرۋ كوەففيتسيەنتىن ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى بەكىتىلگەن ادىستەمەگە سايكەس ەسەپتەيدى.
زەينەتاقى جارناسىن ۇستاۋ ءتارتىبىن تۇزەتۋ
وزگەرىستەر مىندەتتى زەينەتاقى جارناسى، مىندەتتى كاسىبي زەينەتاقى جارناسى جانە جۇمىس بەرۋشىلەر جارناسىن ۇستاۋ تارتىبىنە دە ەنگىزىلدى.
وسىلايشا، مىندەتتى زەينەتاقى جارناسى مەن مىندەتتى كاسىبي زەينەتاقى جارناسى سالىق كودەكسىندە كوزدەلگەن كەيبىر تولەم مەن تابىستان ۇستالمايدى. اتاپ ايتقاندا، بۇل بوساتۋ:
- سالىق كودەكسىنىڭ 319, 329, 330 جانە 341-بابىندا كورسەتىلگەن تابىسقا (جەكەلەگەن تارماقشالاردان باسقا)؛
- مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا تولەنەتىن زاتتاي نىسانداعى تولەم مەن ماتەريالدىق يگىلىككە قولدانىلادى.
وسىعان ۇقساس ءتارتىپ جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ جارناسىندا دا بەلگىلەنگەن: كەيبىر تولەم مەن تابىس ءتۇرىن ەسەپتەۋ كەزىندە ەسكەرىلمەيدى.
قاۋلى 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، ال جەكەلەگەن نورمالار 2025 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ تۋىنداعان قۇقىقتىق قاتىناستارعا قولدانىلادى.