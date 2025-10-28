20:44, 28 - قازان 2025 | GMT +5
قىركۇيەكتە اۆتوكولىك ءوندىرىسى 15,1 پايىزعا ءوستى
استانا. قازاقپارات - قىركۇيەك ايىندا ەلدەگى اۆتوكولىك زاۋىتتارى جالپى قۇنى 180 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 13021 دانا تەحنيكا شىعاردى. بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ءوندىرىس ءوسىمى %15- دان اسادى.
اتاپ ايتقاندا جەڭىل كولىكتەرمەن قاتار 748 جۇك كولىگى، 293 اۆتوبۋس، 290 تىركەمە، باسقا دا 48 دانا ارنايى تەحنيكا قۇراستىرىلعان. ال جىل باسىنان بەرى وتاندىق اۆتوونەركاسىپ 1,5 تريلليون تەڭگەنىڭ ءونىمىن نارىققا شىعاردى. بۇل - 110 مىڭعا جۋىق تەحنيكا.
ايتا كەتەيىك، ەلدەگى نەگىزگى اۆتو ءوندىرۋشى كاسىپورىندار قوستاناي، الماتى، سەمەي، قاراعاندى، كوكشەتاۋ قالالارىندا شوعىرلانعان.