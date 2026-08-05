قىرعىزستاننىڭ قىتاي الدىنداعى سىرتقى قارىزى 1,4 ميلليارد دوللارعا دەيىن ازايدى
اقتاۋ. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ قىتاي الدىنداعى سىرتقى قارىزى 1,9 ميلليارد دوللاردان 1,4 ميلليارد دوللارعا دەيىن قىسقاردى. بۇل تۋرالى قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ءارى مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسى ادىلبەك قاسىماليەۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى كابار.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قىتاي الدىنداعى بەرەشەك ەلدىڭ جالپى سىرتقى قارىزىنىڭ 20 پايىزدان ءسال استامىن عانا قۇرايدى. قالعان بولىگى نەگىزىنەن ازيا دامۋ بانكى، دۇنيەجۇزىلىك بانك، حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى جانە باسقا دا كرەديتورلاردىڭ ۇزاق مەرزىمدى جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەرىنەن تۇرادى.
ادىلبەك قاسىماليەۆتىڭ ايتۋىنشا، قىرعىزستان زاڭناماسىنا سايكەس مەملەكەتتىك قارىزدىڭ جالپى ىشكى ونىمگە شاققانداعى ۇلەسى 60 پايىزدان اسپاۋى ءتيىس. الايدا پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ تاپسىرماسىمەن بۇل شەك 50 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەنگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك قارىزى ج ءى و- ءنىڭ 42 پايىزىن، ال سىرتقى قارىزى 22 پايىزىن قۇرايدى. ەل بيلىگى سىرتقى قارىز كولەمىن ازايتىپ، ىشكى قارىزدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇلعايتۋ ساياساتىن ۇستانىپ وتىر. بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ سىرتقى قارىزىن 2035 -جىلعا دەيىن تولىق وتەۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلانعان.