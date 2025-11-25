قىرعىزستاننىڭ وش قالاسىندا اباي قۇنانبايەۆقا ارنالعان كوشە، ەسكەرتكىش جانە مۋزەي اشىلدى
استانا. KAZINFORM - وش قالاسىندا (قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ءىرى اكىمشىلىك ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى) اباي قۇنانباي ۇلى اتىنداعى كوشە، ەسكەرتكىش جانە مۋزەيدىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شاراعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسكارالى مادامينوۆ، وش قالاسىنىڭ مەرى جەنيشبەك توكتوربايەۆ، سونداي-اق ديپلوماتيالىق كورپۋس پەن شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم وكىلدەرى قاتىستى.
اشىلۋ سالتاناتىندا ايدا بالايەۆا قاتىسۋشىلارعا العىس ءبىلدىرىپ، بۇل باستامانىڭ ەرەكشە ماڭىزىنا توقتالدى.
- بيىل تامىز ايىندا بىشكەك قالاسىندا ۇلى قالامگەرلەر مۇحتار اۋەزوۆ پەن شىڭعىس ايتماتوۆقا ارنالعان كومپوزيتسيالىق ەسكەرتكىش اشىلعان بولاتىن. سول يگى ءداستۇردى بۇگىن وش جەرىندە ابايدىڭ ەسىمىمەن جالعاستىرىپ وتىرمىز. سوندىقتان بۇگىن اشىلىپ وتىرعان ەسكەرتكىش، كوشە جانە مۋزەي - تەك مادەني نىساندار عانا ەمەس. بۇل - ەكى ەلدىڭ باۋىرلاستىعىن، رۋحاني ساباقتاستىعىن جانە ءوزارا قۇرمەتىن كورسەتەتىن ماڭگىلىك بەلگى، ۇرپاقتى ءبىلىم مەن پاراساتقا جەتەلەيتىن ورتاق قۇندىلىق ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى مينيستر.
ايدا بالايەۆا ەكى ەل باسشىلارى ەكىجاقتى قاتىناستاردى دامىتۋعا ايرىقشا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن قوعام قايراتكەرلەرى مەن ساياسي تۇلعالاردىڭ ەڭبەگىن جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارنايى جارلىعىمەن وش قالاسىنىڭ مەرى جەنيشبەك توكتوربايەۆقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگراداسى - 2-دارەجەلى «دوستىق» وردەنى تابىستالدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كەيىنگى جىلدارى قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعى جاڭا سەرپىنمەن دامىپ كەلەدى. بىرلەسكەن كورمەلەر، تەاتر گاسترولدەرى، ادەبي جانە جاستار فورۋمدارى، زەرتتەۋشىلەر كونفەرەنتسيالارى وتكىزىلۋدە. سونداي-اق مادەنيەت مەكەمەلەرىنىڭ ارىپتەستىگى نىعايىپ، يۋنەسكو اياسىنداعى باعدارلامالار شەڭبەرىندە ءوزارا قولداۋ كۇشەيىپ وتىر.
بۇدان بولەك، جۇمىس ساپارى بارىسىندا مينيستر قىرعىزستانداعى ەڭ ءىرى مۋزەيلەردىڭ ءبىرى، يۋنەسكو- نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرا تىزىمىنە ەنگەن «سۋلايمان- توو» ۇلتتىق تاريحي-ارحەولوگيالىق مۋزەي-قورىعىنا باردى.