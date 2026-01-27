قىرعىزستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىمى شامامەن 2 تريلليون سومعا جەتتى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستاندا 2025 -جىلى جالپى ىشكى ءونىمى ناقتى ءوسىم قارقىنى %11- دان استى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ اپپارات وتىرىسىندا ەلدىڭ ج ءى ءو كولەمى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي 1 تريلليون 976,4 ميلليارد سوم بولعانىن، ال ناقتىلانعان باعالاۋدان كەيىن 2 تريلليون سومنان اساتىنىن حابارلادى.
- ج ءى ءو 2022 -جىلدان بەرى ەكى ەسە ءوستى. 2025 -جىلى ج ءى ءو ناقتى ءوسىم قارقىنى %11,1. سوڭعى ءتورت جىلدا ج ءى ءو ناقتى ورتاشا جىلدىق ءوسۋ قارقىنى %10,2- عا جەتتى، بۇل ايماقتىق جانە الەمدىك دەڭگەيدە جوعارى كورسەتكىش، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇكىمەت باسشىسى.
قىرعىزستان رەسپۋبلتيكاسى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇرىلىس سەكتورى %21,1- عا، قىزمەت كورسەتۋ سەكتورى - %10,9- عا، ال اۋىل شارۋاشىلىعى %2,2- عا ءوستى. ونەركاسىپتە ءوسىم %10,7 بولدى، بۇل رەتتە ونەركاسىپ ءونىمىنىڭ كولەمى شامامەن 800 ميلليارد سومعا جەتتى.
جوعارى ءوسىم قارقىنى فارماتسيەۆتيكا سالاسىندا (1,7 ەسە)، ازىق-تۇلىك وندىرىسىندە (%30,1- عا)، رەزەڭكە جانە پلاستماسسا بۇيىمدارى، سونداي-اق قۇرىلىس ماتەريالدارى وندىرىسىندە (%35,7)، اۆتوموبيل وندىرىسىندە (شامامەن 2 ەسە)، حيميا ونەركاسىبىندە (%19,8) جانە تاۋ-كەن ونەركاسىبىندە (%14,2) تىركەلگەن. نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار كولەمى %18,4- عا ءوسىپ، 374,6 ميلليارد سوم بولدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ەلدىڭ 2025 -جىلعى شوعىرلاندىرىلعان بيۋدجەتى العاش رەت 1 تريلليون 93 ميلليارد سومعا جەتتى.