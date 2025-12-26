قىرعىزستاننىڭ شوعىرلاندىرىلعان بيۋدجەتى 1 تريلليون سومنان استى
بىشكەك. KAZINFORM - ەلدىڭ 2025 -جىلعى شوعىرلاندىرىلعان بيۋدجەتى العاش رەت 1 تريلليون 93 ميلليارد سومعا جەتتى. بۇل تۋرالى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ جوگوركۋ كەنەش كوميتەتتەرىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ادىلبەك قاسىماليەۆ مەملەكەت ەكونوميكاسى تۇراقتى دامۋ كورسەتۋىن جالعاستىرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. 2025 -جىلى ەلدىڭ شوعىرلاندىرىلعان بيۋدجەتى العاش رەت 1 تريلليون سومدىق تاريحي مەجەدەن استى. بۇل كورسەتكىشكە جوسپارلانعان مەرزىمنەن ەكى جىل بۇرىن قول جەتكىزىلدى.
- 2025 -جىلى ستراتەگيالىق سالالارعا، سونىڭ ىشىندە «ەلديك بانك» پەن ەنەرگەتيكالىق كومپانيالاردى كاپيتالداندىرۋعا، قىتاي- قىرعىزستان- وزبەكستان تەمىرجولىن، قامباراتا-1 سۋ ەلەكتر ستانسياسىن جانە مەملەكەتتىك يپوتەكالىق كومپانيانى سالۋعا قوماقتى بيۋدجەتتىك قاراجات بولىنەدى. كاپيتالدىق سالىم كولەمى بەس ەسە ارتتى - 10 ميلليارد سومنان 51,7 ميلليارد سومعا دەيىن، — دەپ باياندادى ۇكىمەت باسشىسى.
2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو 2513 ا ق ش دوللارىن قۇرادى، بۇل 2021 -جىلمەن سالىستىرعاندا %86- عا كوپ. بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلى 2800 ا ق ش دوللارىنا دەيىن ارتادى دەپ بولجانىپ وتىر.
قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا قىرعىزستان ۇلتتىق بانكى ەسەپتىك مولشەرلەمەنى %11- عا دەيىن كوتەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.