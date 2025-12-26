ق ز
    قىرعىزستاننىڭ شوعىرلاندىرىلعان بيۋدجەتى 1 تريلليون سومنان استى

    بىشكەك. KAZINFORM - ەلدىڭ 2025 -جىلعى شوعىرلاندىرىلعان بيۋدجەتى العاش رەت 1 تريلليون 93 ميلليارد سومعا جەتتى. بۇل تۋرالى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ جوگوركۋ كەنەش كوميتەتتەرىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    қырғыз сомы
    Фото: Кабар

    ادىلبەك قاسىماليەۆ مەملەكەت ەكونوميكاسى تۇراقتى دامۋ كورسەتۋىن جالعاستىرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. 2025 -جىلى ەلدىڭ شوعىرلاندىرىلعان بيۋدجەتى العاش رەت 1 تريلليون سومدىق تاريحي مەجەدەن استى. بۇل كورسەتكىشكە جوسپارلانعان مەرزىمنەن ەكى جىل بۇرىن قول جەتكىزىلدى.

    - 2025 -جىلى ستراتەگيالىق سالالارعا، سونىڭ ىشىندە «ەلديك بانك» پەن ەنەرگەتيكالىق كومپانيالاردى كاپيتالداندىرۋعا، قىتاي- قىرعىزستان- وزبەكستان تەمىرجولىن، قامباراتا-1 سۋ ەلەكتر ستانسياسىن جانە مەملەكەتتىك يپوتەكالىق كومپانيانى سالۋعا قوماقتى بيۋدجەتتىك قاراجات بولىنەدى. كاپيتالدىق سالىم كولەمى بەس ەسە ارتتى - 10 ميلليارد سومنان 51,7 ميلليارد سومعا دەيىن، — دەپ باياندادى ۇكىمەت باسشىسى.

    2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو 2513 ا ق ش دوللارىن قۇرادى، بۇل 2021 -جىلمەن سالىستىرعاندا %86- عا كوپ. بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلى 2800 ا ق ش دوللارىنا دەيىن ارتادى دەپ بولجانىپ وتىر.

    قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا قىرعىزستان ۇلتتىق بانكى ەسەپتىك مولشەرلەمەنى %11- عا دەيىن كوتەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.

