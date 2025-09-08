20:56, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قىرعىزستاننىڭ پارلامەنتتىك رەفورماسى
استانا. قازاقپارات- قىرعىزستاندا سوڭعى 20 جىل بويى ءبىر پالاتالى پارلامەنت - «جوگوركۋ كەڭەش» قىزمەت ەتىپ كەلەدى. ال 2005 -جىلعا دەيىن مەملەكەتتە ەكى پالاتالى جۇيە بولعان.
ول زاڭ شىعارۋشى ورگان مەن حالىق وكىلدەرى جينالىسىنان قۇرالعان بولاتىن. 2003 -جىلى باستالعان وزگەرىستەر ناتيجەسىندە ەكى پالاتالى قۇرىلىم تاراتىلىپ، ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشتى. كەيىن دەپۋتاتتار سانى ارتقانىمەن قۇرىلىم وزگەرگەن جوق. سونىمەن بىرگە جاڭا سايلاۋ مودەلى ەنگىزىلىپ، فراكسيالار مەن كواليتسيالار پايدا بولدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنە سۇيەنسەك، «جوگوركۋ كەڭەش» ساياسي وزگەرىستەر جاعدايىندا ءوزىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن يكەمدىلىگىن كورسەتتى. بۇعان قوسا، شەشىم قابىلداۋ پروتسەستەرى بۇرىنعى ەكى پالاتالى مودەلگە قاراعاندا جەدەل جۇزەگە اساتىن بولدى.