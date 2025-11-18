قىرعىزستاندا ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعىنا نە سەبەپ بولدى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ اقپاراتتىق ساياسات قىزمەتىنىڭ باسشىسى دايىربەك ورۋنبەكوۆ ەلدەگى ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعىنىڭ سەبەپتەرىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەنەرگەتيكا سەكتورىندا وتە وزەكتى ماسەلەلەر بار.
- بۇگىنگە دەيىن قىرعىزستان كەڭەس وداعى كەزىندە، 60-70 جىل بۇرىن سالىنعان سۋ ەلەكتر ستانسيالارى ەسەبىنەن كۇن كورىپ كەلدى. وكىنىشكە قاراي، تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن ەلدە شامامەن 30 جىل بويى جاڭا ەنەرگەتيكالىق نىساندار سالىنبادى. بۇل رەتتە حالىق سانى مەن ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنۋ كولەمى تۇراقتى تۇردە ءوستى. جىل سايىن جۇزدەگەن جاڭا عيمارات، فابريكالار مەن زاۋىتتار سالىنىپ جاتىر، ولاردىڭ بارلىعى ەلەكتر ەنەرگياسىن قاجەت ەتەدى. اقىرى قازىرگى ۋاقىتتا ەنەرگيا تاپشىلىعى سەزىلىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى شەنەۋنىك.
دايىربەك ورۋنبەكوۆ بۇل ماسەلەنىڭ بۇرىن دا بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- سول كەزدە ول بالاما جولدارمەن شەشىلمەگەن. ەلەكتر ەنەرگياسى كورشى ەلدەردەن جوعارى باعامەن ساتىپ الىنىپ، حالىققا ارزان باعامەن ساتىلدى. سالدارىنان مەملەكەتتىڭ قارىزى ءوستى، - دەپ مالىمدەدى ول.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ 2021 -جىلدان باستاپ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان رەفورمالاردى باستادى.
- قۋاتى 1860 م ۆ ت بولاتىن «قامبار- اتا-1» سۋ ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. ول پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن قىرعىزستان ەلەكتر ەنەرگياسىن ەكسپورتتاۋشى ەلگە اينالادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، بۇكىل ەل بويىنشا شاعىن جانە ورتا سۋ ەلەكتر ستانسيالارى سالىنىپ جاتىر. 2024 -جىلى جالپى قۋاتى 48,84 مۆت بولاتىن سەگىز جاڭا ستانسيا پايدالانۋعا بەرىلدى. بيىل جالپى قۋاتى 41,29 مۆت بولاتىن تاعى بىرنەشە نىسان سالىنىپ، پايدالانۋعا بەرۋگە دايىندالىپ جاتىر. بۇدان باسقا، ءىرى سۋ ەلەكتر ستانسيالارى جاڭعىرتىلدى، ولار قازىردىڭ وزىندە ناقتى ناتيجە بەرىپ وتىر. 2030 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بۇكىل ەل بويىنشا ونداعان جاڭا ءىرى، ورتا جانە شاعىن سۋ ەلەكتر ستانسيالارىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- قازىرگى ەنەرگيا تاپشىلىعى - ءبىزدىڭ شىدامىمىزدى سىناپ تۇرعان ۋاقىتشا ماسەلە. مەملەكەت ونى شەشۋگە كۇش سالىپ وتىر. جوعارىدا اتالعان جوبالار جۇزەگە اسىرىلعان سايىن ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ تاپشىلىعى بىرتىندەپ جويىلىپ، قىرعىزستان ەنەرگيادان تاۋەلسىز جانە تۇراقتى مەملەكەتكە اينالادى، - دەپ قورىتىندىلادى دايىربەك ورۋنبەكوۆ.
ەسكە سالا كەتسەك، 2023 -جىلعى 1- تامىزدان 2026 -جىلعى 31 -جەلتوقسانعا دەيىن قىرعىزستاندا ەنەرگەتيكا سەكتورىندا توتەنشە جاعداي رەجيمى ەنگىزىلدى.
2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە قىرعىزستان ەنەرگەتيكا ءمينيسترى تاالايبەك يبرايەۆ الداعى قىستىڭ اسا كۇردەلى بولاتىنىن ەسكەرتىپ، حالىقتى ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋگە شاقىردى.
قازىرگى تاڭدا قىرعىزستان تۇتىناتىن ەلەكتر ەنەرگياسى وندىرىلگەن كولەمنەن ارتىق. تاپشىلىقتى ەل كورشى مەملەكەتتەردەن يمپورت ارقىلى جاۋىپ وتىر.
مينيستر تۇرعىندارعا ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋدى، تۇتىنۋ ءتارتىبىن ساقتاۋدى، اسىرەسە جۇكتەمە ەڭ جوعارى ۋاقىتتاردا قۋاتى كوپ قۇرالداردى قولدانباۋدى ەسكەرتتى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە ەلەكتر ەنەرگياسىنا شەكتەۋسىز تاريف قولدانۋدى توقتاتۋدى تاپسىردى.
ەل مەكتەپتەرىندە ەنەرگيانى ۇنەمدەۋ شارالارى ەنگىزىلدى.ال بىشكەكتە مەيرامحانالار، بارلار مەن كلۋبتار كەشكى ساعات 22:00-دەن كەيىن جابىلادى.