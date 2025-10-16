قىرعىزستاندا جانارماي تاپشىلىعى قالاي تۋىندادى
بىشكەك. KAZINFORM - سوڭعى اپتالاردا قىرعىزستاندا جانار-جاعارماي ماتەريالدارى جەتكىزىلىمىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن وتىن باعاسىنىڭ وسۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق كۇشەيە ءتۇستى. ۇكىمەت ىشكى نارىقتى تۇراقتاندىرۋ شارالارىن، ونىڭ ىشىندە «ب جوسپارىن» ازىرلەپ، باعانى مەملەكەتتىك باقىلاۋدى ەنگىزۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى كابار.
رەسەيدەن جەتكىزىلۋ ماسەلەلەرى
شيەلەنىستى تۋدىرعان نەگىزگى فاكتور رەسەيدەن جەتكىزىلىم كولەمىنىڭ تومەندەۋى بولدى. ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن اپپاراتتاردىڭ رەسەي اۋماعىنا شابۋىلىنا بايلانىستى كەيبىر مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ جۇمىسى توقتادى. بۇل قازىردىڭ وزىندە جەتكىزىلىم كولەمىنە اسەر ەتىپ وتىر. ماسەلەن، كەلىسىمشارت بويىنشا جوسپارلانعان 30 مىڭ توننانىڭ ورنىنا 15 مىڭ توننانى عانا جونەلتىلە الادى. كەلىسىمشارتقا سايكەس، رەسەي جىل سايىن قىرعىزستانعا 650 مىڭ توننا بەنزين مەن 550 مىڭ توننا ديزەل جەتكىزەدى.
ب جوسپارى: بالاما جەتكىزۋشىلەر
ەگەر رەسەي ءوز مىندەتتەمەلەرىن تولىق ورىنداي الماسا، ۇكىمەت بالاما سسەناري دايىنداپ جاتىر. رەزەرۆتىك جەتكىزۋشىلەر رەتىندە قىتاي، ازەربايجان، يران جانە تۇرىكمەنستان قاراستىرىلدى.
تاپشىلىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن وسى ەلدەردەن مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋدىڭ لوگيستيكالىق باعىتتارى دا ازىرلەنىپ وتىر.
ىشكى ءوندىرىس
قىرعىزستاننىڭ ءوز مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋى وتە شەكتەۋلى. نەگىزگى وندىرىستىك قۋات «دجۋنجا» مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا جانە جالال- ابادتاعى «قىرعىز پەترولەۋم كومپاني» كاسىپورنىندا شوعىرلانعان. الايدا بۇل نىساندار ىشكى سۇرانىستىڭ شامامەن 5 پايىزىن عانا وتەي الادى.
بۇدان بولەك، بۇل زاۋىتتاردىڭ ونىمدەرىنىڭ ساپاسى تومەن جانە نەگىزىنەن ەكسپورتقا جىبەرىلەدى.
باعالار جانە رەتتەۋ
جانار-جاعارماي باعاسىنىڭ كوتەرىلۋى زاۋىتتاردىڭ وزىندە باعانىڭ كوتەرىلۋىمەن ءتۇسىندىرىلىپ وتىر. جانار-جاعارماي ماتەريالدارى - بيرجالىق تاۋار، ونىڭ باعاسى الەمدىك نارىققا بايلانىستى. قىرعىزستاندا سالىق، اكتسيزدەر جانە ق ق س سياقتى ىشكى فاكتورلار وزگەرىسسىز قالدى، جانارماي باعاسى الەمدىك بەتالىستارعا سايكەس ءوسىپ كەلەدى.
مونوپولياعا قارسى قىزمەتتىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا بەنزين باعاسى جانار-جاعارمايدى بيۋدجەتتەن سۋبسيديالاۋ جانە ءوز ءوندىرىسى بار بولۋى سەبەبىنەن ارزان. ءبىراق ەكسپورتقا جوعارى باعامەن ساتىپ وتىر. سوندىقتان قىرعىزستان ءۇشىن قازاقستاننان ساتىپ الۋ ءتيىمسىز. ال وزبەكستان مەن تاجىكستاندا جانارماي قىرعىزستانعا قاراعاندا قىمبات.
ەگەر مۇناي ترەيدەرلەرى باعانى نەگىزسىز كوتەرسە، ەل ۇكىمەتى ا ي-92 مەن ديزەل وتىنىنا باعانى مەملەكەتتىك رەتتەۋدى ەنگىزۋگە دايىن، ويتكەنى بۇل ونىمدەر الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار تىزىمىنە كىرەدى. كۇندەلىكتى كەزدەسۋلەر مەن كەلىسسوز نەگىزىندە مۇناي ترەيدەرلەرىمەن مينيمالدى مارجامەن جۇمىس ىستەۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالدى.
كوتەرمە ساۋداعا سالىنعان شەكتەۋلەر
جانار-جاعارمايدىڭ كوتەرمە ساۋداسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. حالىققا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن وتىن تەك بولشەك ساۋدا جەلىسى ارقىلى عانا ساتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن اپتادا قىرعىزستاننىڭ مينيسترلەر كابينەتى مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىن ەلدەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەندىك اۋماعىنان تىسقارى جەرلەرگە شىعارۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالدى.