قىرعىزستاندا شىڭعىس ايتماتوۆ تۋرالى كوركەم فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى جازۋشى شىڭعىس ايتماتوۆ تۋرالى كوركەم فيلمنىڭ العاشقى ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى «كابار» اگەنتتىگىنە فيلمنىڭ رەجيسسەرى ءارى باس وپەراتورى كانىبەك كالماتوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الدىمەن جۇرتشىلىققا فيلمنىڭ تيزەرى ۇسىنىلادى. وندا قانداي وقيعالار مەن تاقىرىپتارعا باسا نازار اۋدارىلاتىنى كورسەتىلەدى.
— قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز تيزەر ءتۇسىرىپ جاتىرمىز. سونىمەن قاتار نەگىزگى تۇسىرىلىمدەرگە دايىندىق باستالدى. فيلم نەگىزىنەن جىل مەزگىلدەرىنە سايكەس بلوك-بلوك بولىپ تۇسىرىلەدى، — دەدى ول.
بۇدان بۇرىن الماتىداعى دوستىق ۇيىندە مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە شىڭعىس ايتماتوۆ اتىنداعى حالىقارالىق سىيلىق تابىستالعانىن جازعان ەدىك. ولاردىڭ قاتارىندا تەاتر مەن كينونىڭ دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن قازاقستاننىڭ حالىق ارتىستەرى دوسقان جولجاقسىنوۆ، تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ جانە نۇرجۇمان ىقتىمبايەۆ بار.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى بارىسىندا قىرعىز حالقىنىڭ كەمەڭگەر جازۋشىسى شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ بەيىتىنە زيارات ەتىپ، قالامگەردىڭ رۋحىنا قۇران باعىشتاعانى حابارلاندى.