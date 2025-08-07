قىرعىزستاندا ديسنەيلەند سالىنادى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ تانىمال پاركتەردى سالۋشى ايگىلى امەريكالىق IdeAttack, Inc. كومپانياسى قىرعىزستاندا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تاقىرىپتىق پارك سالماق، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ر تۋريزمدى قولداۋ قورى مەن چۋ اۋدانىنىڭ اكىمشىلىگى امەريكالىق IdeAttack, Inc. كومپانياسىمەن مەموراندۋمعا قول قويدى.
قوردىڭ اقپاراتى بويىنشا، چۋ وبلىسى توقماق قالاسىنداعى اۋداندا پارك سالۋ ءۇشىن حالىقارالىق ستاندارتقا ساي 50 گەكتار جەر تەلىمى ءبولىندى.
كەلىسسوزدەر 2024 -جىلدىڭ باسىنان باستالعان.
توقماق پاركى نە ۇسىنادى:
· ورتالىق ازياداعى فەنتەزي ستيلىندەگى ساۋلەت قۇرىلىسى؛
· ماناس ەپوسى نەگىزىندەگى اتتراكسيوندار؛
· ۇلى جىبەك جولىنىڭ بويى؛
· مۋزىكا، بي، تەاترلاندىرىلعان قويىلىم نەگىزىندەگى شوۋ-باعدارلاما؛
· كيىز ءۇي تىگۋ، كيىز باسۋ، اتقا ءمىنۋ، ۇلتتىق تاعام بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى.