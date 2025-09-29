قىرعىزستان يادرولىق قارۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى شارتقا قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قۇجاتقا قول قويۋ سالتاناتى 26 -قىركۇيەك كۇنى نيۋ-يوركتەگى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى اياسىندا ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
حالىقارالىق يادرولىق قارۋدى جالپى جويۋ كۇنىنە ارنالعان جوعارى دەڭگەيلى پلەنارلىق وتىرىستا سويلەگەن سوزىندە قىرعىزستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جيەنبەك كۋلۋبايەۆ يادرولىق قارۋسىزدانۋ جانە تاراتپاۋ مەملەكەتتىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ ماڭىزدى باعىتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قىرعىزستان يادرولىق قارۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى شارتقا قول قويعان مەملەكەتتەر تىزىمىنە قوسىلدى جانە بۇل قادام ەلدىڭ حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە تاراتپاۋ جونىندەگى مىندەتتەمەسىنىڭ جالعاسى، - دەدى ديپلومات.
ورتالىق ازيانىڭ جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ وتكەن جيەنبەك كۋلۋبايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسى ورتالىق ازياداعى يادرولىق قارۋدان ازات ايماق تۋرالى شارتتىڭ دەپوزيتاريى جانە جىل سايىن 5 -ناۋرىزدا اتاپ وتىلەتىن قارۋسىزدانۋ جانە تاراتپاۋ جونىندەگى حالىقارالىق اقپارات كۇنىن وتكىزۋدىڭ باستاماشىسى ەكەنىن العا تارتتى.
بۇعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا سويلەگەن سوزىندە ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋ جانە ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋگە شاقىرعانى حابارلانعان بولاتىن.